05:20, 27 июня

Россияне нанесли не менее 6 ударов БПЛА по территории областного центра. Повреждены здания промышленного предприятия, а также территория гаражного кооператива. В результате атаки произошли пожары.

К счастью, люди не пострадали, информирует глава ОВА Иван Федоров.