Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 27 червня, повідомляє 24 Канал.
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Росіяни завдали щонайменше 6 ударів БпЛА по території обласного центра. Пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу. Внаслідок атаки сталися пожежі. На щастя, люди не постраждали, інформує глава ОВА Іван Федоров. Російські війська просунулися на півночі Сумської області та на Торецькому напрямку. Українські сили просунулися на Новопавлівському напрямку. У Хмельницькій області о 02:23 пролунали повторні вибухи, а близько 04:00 до міста прилетіли ракети – і знову пролунали вибухи. Під атакою перебуває місто Старокостянтинів. Над Керчю пролунали вибухи, місцеві мешканці бачили яскраві спалахи в небі. Рух автотранспорту по Кримському мосту тимчасово перекрили. На Полтавщині працює ППО, про що повідомив очільник ОВА Володимир Когут. Зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА у Кременчуцькому районі. Глава ОВА повідомив, що пошкоджено транспортні засоби та приміщення одного з продовольчих супермаркетів. Інформації щодо постраждалих не надходило Мешканці Києва та області чули звуки вибухів.
Масована атака БпЛА на Запоріжжя
Аналіз ситуації на фронті від ISW
Під комбінованою атакою Старокостянтинів
Над Керчю лунають вибухи
Вибухи на Полтавщині
Росіяни завдали щонайменше 6 ударів БпЛА по території обласного центра. Пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу. Внаслідок атаки сталися пожежі.
На щастя, люди не постраждали, інформує глава ОВА Іван Федоров.
Російські війська просунулися на півночі Сумської області та на Торецькому напрямку.
Українські сили просунулися на Новопавлівському напрямку.
У Хмельницькій області о 02:23 пролунали повторні вибухи, а близько 04:00 до міста прилетіли ракети – і знову пролунали вибухи. Під атакою перебуває місто Старокостянтинів.
Над Керчю пролунали вибухи, місцеві мешканці бачили яскраві спалахи в небі.
Рух автотранспорту по Кримському мосту тимчасово перекрили.
На Полтавщині працює ППО, про що повідомив очільник ОВА Володимир Когут.
Зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА у Кременчуцькому районі.
Глава ОВА повідомив, що пошкоджено транспортні засоби та приміщення одного з продовольчих супермаркетів. Інформації щодо постраждалих не надходило
Мешканці Києва та області чули звуки вибухів.