Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 27 червня, повідомляє 24 Канал.

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06:40, 27 червня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.
05:20, 27 червня

Масована атака БпЛА на Запоріжжя

Росіяни завдали щонайменше 6 ударів БпЛА по території обласного центра. Пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу. Внаслідок атаки сталися пожежі.

На щастя, люди не постраждали, інформує глава ОВА Іван Федоров.

04:33, 27 червня

Аналіз ситуації на фронті від ISW

Російські війська просунулися на півночі Сумської області та на Торецькому напрямку.

Українські сили просунулися на Новопавлівському напрямку.

04:04, 27 червня

Під комбінованою атакою Старокостянтинів

У Хмельницькій області о 02:23 пролунали повторні вибухи, а близько 04:00 до міста прилетіли ракети – і знову пролунали вибухи. Під атакою перебуває місто Старокостянтинів.

01:51, 27 червня

Над Керчю лунають вибухи

Над Керчю пролунали вибухи, місцеві мешканці бачили яскраві спалахи в небі.

Рух автотранспорту по Кримському мосту тимчасово перекрили.

00:51, 27 червня

Вибухи на Полтавщині

На Полтавщині працює ППО, про що повідомив очільник ОВА Володимир Когут.

Зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА у Кременчуцькому районі.

Глава ОВА повідомив, що пошкоджено транспортні засоби та приміщення одного з продовольчих супермаркетів. Інформації щодо постраждалих не надходило

00:34, 27 червня

Мешканці Києва та області чули звуки вибухів.