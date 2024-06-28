Украинские военные держат оборону на Востоке и Юге Украины. Что происходило на фронте и в политике, читайте здесь.
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В США продолжаются дебаты Трампа и Байдена
В США проходят дебаты Трампа и Байдена.
Донльд Трамп заявил, что завершит войну еще до того, как примет присягу в случае победы на выборах. Но при этом назвал "мирное" предложение Путина неприемлемым.
Джо Байден выразил поддержку Украине и предостерег, что Путин не остановится, если захватит Украину, ведь стремится восстановить всю советскую империю.
Враг ударил баллистикой по Николаеву
Поздно вечером в Николаеве прогремели взрывы. Был прилет за пределами города. Два человека пострадало, сообщили в ОВА.
Ночью БпЛА ударили по России
Российские пропагандисты заявляют о пожаре на нефтебазе в Тамбовской области после прилета дрона.
Кроме того, оккупанты сообщают о якобы сбитии 3 над Брянской и 9 дронов над Смоленской областями.