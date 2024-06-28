Украинские военные держат оборону на Востоке и Юге Украины. Что происходило на фронте и в политике, читайте здесь.

Смотрите также Кандидат в премьеры Франции пообещал не дать российскому империализму поглотить Украину

06:14, 28 июня В США продолжаются дебаты Трампа и Байдена В США проходят дебаты Трампа и Байдена. Донльд Трамп заявил, что завершит войну еще до того, как примет присягу в случае победы на выборах. Но при этом назвал "мирное" предложение Путина неприемлемым. Джо Байден выразил поддержку Украине и предостерег, что Путин не остановится, если захватит Украину, ведь стремится восстановить всю советскую империю.

06:12, 28 июня Враг ударил баллистикой по Николаеву Поздно вечером в Николаеве прогремели взрывы. Был прилет за пределами города. Два человека пострадало, сообщили в ОВА.