Українські військові тримають оборону на Сході та Півдні України. Що відбувалося на фронті та у політиці, читайте тут.

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06:14, 28 червня У США тривають дебати Трампа і Байдена У США відбуваються дебати Трампа та Байдена. Донльд Трамп заявив, що завершить війну ще до того, як прийме присягу у разі перемоги на виборах. Але при цьому назвав "мирну" пропозицію Путіна неприйнятною. Джо Байден висловив підтримку Україні та застеріг, що Путін не зупиниться, якщо захопить Україну, адже прагне відновити всю радянську імперію.

06:12, 28 червня Ворог вдарив балістикою по Миколаєву Пізно ввечері у Миколаєві пролунали вибухи. Був приліт за межами міста. Дві людини постраждало, повідомили в ОВА.