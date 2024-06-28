Лідер французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла сказав, що в разі перемоги його політичної сили до влади на парламентських виборах не дозволить Росії "поглинути Україну". Він також назвав нашу державу союзною.

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Позиція залишилась незмінною

Барделла зазначив, що його позиція щодо повномасштабної війни в Україні дуже проста.

Вона ніколи не змінювалася. Вона полягає в тому, щоб підтримати Україну і уникнути ескалації з Росією, яка, нагадаю вам, є ядерною державою, – заявив він.

Водночас він вважає за потрібне відмовитись від ідеї відправки французьких інструкторів до України. Раніше цю ідею висловлював чинний президент Франції Емануель Макрон.

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що у разі своєї перемоги, вона заборонить відправляти французькі війська до України. Вона також передбачає, що її партія матиме абсолютну більшість у парламенті.