О главных событиях 1 апреля – рассказывает 24 Канал. Что происходит на фронте и в тылу – читайте дальше в нашем материале.

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