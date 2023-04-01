О главных событиях 1 апреля – рассказывает 24 Канал. Что происходит на фронте и в тылу – читайте дальше в нашем материале.

Обратите внимание Годовщина освобождения Бучи, Россия атаковала Харьков и Запорожье: хронология 401 дня войны

02:59 В ходе брифинга на саммите в Буче президент Украины прокомментировал новый ядерный шантаж со стороны России – угрозу разместить ядерное оружие на территории Беларуси. Владимир Зеленский заметил, что это может свидетельствовать о неудачной встрече с Китаем.

01:32 СМИ анонсировали новый пакет США на 2,6 миллиарда. Уже в понедельник о нем должны официально объявить. По предварительной информации туда войдут радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты и топливозаправщики, полдюжины типов боеприпасов, включая танковые. Также в список могут войти высокоточные авиационные боеприпасы, оборудование для наведения мостов, эвакуаторы для выведенной из строя тяжелой технике, и дополнительные снаряды для NASAMS.