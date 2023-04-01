Про головні події 1 квітня –розповідає 24 Канал. Що відбувається на фронті та в тилу –читайте далі у нашому матеріалі. Зверніть увагуРічниця визволення Бучі, Росія атакувала Харків та Запоріжжя: хронологія 401 дня війни 02:59Під час брифінгу на саміті в Бучі президент України прокоментував новий ядерний шантаж з боку Росії –погрозу розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Володимир Зеленський зауважив, що це може свідчити проневдалу зустріч із Китаєм. 01:32ЗМІ анонсували новий пакет США на 2,6 мільярда. Вже у понеділок про нього мають офіційно оголосити. За попередньою інформацією туди увійдутьрадари повітряного спостереження,протитанкові ракети й паливозаправники,пів дюжини типів боєприпасів, включно з танковими. Також до списку можуть увійтивисокоточні авіаційні боєприпаси, обладнання для наведення мостів, евакуатори для допомоги виведеній з ладу важкій техніці,і додаткові снаряди для NASAMS. 00:24Австралія запровадила санкції проти семи російських "чиновників" з тимчасово окупованого Криму. Мовиться про окупаційну адміністрацію Севастополя, а саме: Так званого губернатора, прем’єр-міністра, колишнього голову і заступника голови виборчої комісії та членів законодавчих зборів.