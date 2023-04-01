Про головні події 1 квітня – розповідає 24 Канал. Що відбувається на фронті та в тилу – читайте далі у нашому матеріалі.

Зверніть увагу Річниця визволення Бучі, Росія атакувала Харків та Запоріжжя: хронологія 401 дня війни