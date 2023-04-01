Про головні події 1 квітня – розповідає 24 Канал. Що відбувається на фронті та в тилу – читайте далі у нашому матеріалі.

Зверніть увагу Річниця визволення Бучі, Росія атакувала Харків та Запоріжжя: хронологія 401 дня війни

02:59 Під час брифінгу на саміті в Бучі президент України прокоментував новий ядерний шантаж з боку Росії – погрозу розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Володимир Зеленський зауважив, що це може свідчити про невдалу зустріч із Китаєм.

01:32 ЗМІ анонсували новий пакет США на 2,6 мільярда. Вже у понеділок про нього мають офіційно оголосити. За попередньою інформацією туди увійдуть радари повітряного спостереження, протитанкові ракети й паливозаправники, пів дюжини типів боєприпасів, включно з танковими. Також до списку можуть увійти високоточні авіаційні боєприпаси, обладнання для наведення мостів, евакуатори для допомоги виведеній з ладу важкій техніці, і додаткові снаряди для NASAMS.