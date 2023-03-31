Яка ситуація на дипломатичному фронті та на полі бою –читайте у тексті 24 Каналу. ЗауважтеВорог готується до оборони Маріуполя, можливі провокації на кордоні: хронологія 400 дня війни 3:40 Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв заявив, щозаможні кримські колаборанти намагаються придбати нерухомість в третіх країнах, зокрема, в Туреччині й шукають можливість виїхати з півострова.Окрім того, проукраїнські громадяни теж виїжджають із Криму, щобуникнути мобілізації, яку проводить Росія. 2:04 На території всієї України оголосили відбій повітряної тривоги. Проте досі "червоною" є з квітня та грудня відповідно Луганська область та окупований Крим. 1:04 ВУкраїні спростили ввезення комплектувальних засобівдля безпілотників.Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що тепервиробникам дронів не треба буде отримувати на це висновок від Служби безпеки. 00:32 УКиєві та декількох інших областяхпролунала повітряна тривога. Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову та Запоріжжю. Ворог атакував міста ракетами С-300. 00:30 Владімір Путін підписав указ про весняний призов. Росія хоче забрати в арміюмайже 150 тисяч осіб. Призов триватиме з 1 квітня до 15 липня. Минулого року в межах весняної мобілізації Кремль призвав 134,5 тисячі осіб, цього року планує 147 тисяч.