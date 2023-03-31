Яка ситуація на дипломатичному фронті та на полі бою – читайте у тексті 24 Каналу.

Зауважте Ворог готується до оборони Маріуполя, можливі провокації на кордоні: хронологія 400 дня війни

3:40 Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв заявив, що заможні кримські колаборанти намагаються придбати нерухомість в третіх країнах, зокрема, в Туреччині й шукають можливість виїхати з півострова. Окрім того, проукраїнські громадяни теж виїжджають із Криму, щоб уникнути мобілізації, яку проводить Росія.

2:04 На території всієї України оголосили відбій повітряної тривоги. Проте досі "червоною" є з квітня та грудня відповідно Луганська область та окупований Крим.

1:04 В Україні спростили ввезення комплектувальних засобів для безпілотників. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що тепер виробникам дронів не треба буде отримувати на це висновок від Служби безпеки.

00:32 У Києві та декількох інших областях пролунала повітряна тривога. Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову та Запоріжжю. Ворог атакував міста ракетами С-300.

00:30 Владімір Путін підписав указ про весняний призов. Росія хоче забрати в армію майже 150 тисяч осіб. Призов триватиме з 1 квітня до 15 липня. Минулого року в межах весняної мобілізації Кремль призвав 134,5 тисячі осіб, цього року планує 147 тисяч.