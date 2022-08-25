Ситуация на фронте остается напряженной. Однако в те ежедневные российские обстрелы и точные удары ВСУ по вражеским целям, линия фронта фактически неизменна.

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Как могут развиваться события

Сценарий первый: война заходит в тупик

Журналист-аналитик Дэн Саббах отмечает, что интенсивность боевых действий снижается, однако ни Украина, ни россия не настроены на ее завершение. Мы хотим вернуть свои территории, а россия хочет продолжать давление не только на Украину, но и на Запад. В кремле полагают, что в этом им поможет зима.

После зверств россиян в Киевской области, никаких переговоров между Украиной и россией не было. После отступления ВСУ из Лисичанска никаких успехов на фронте у оккупантов нет.

Поэтому, по мнению журналиста, война продлится еще минимум год, однако она уже заходит в тупик.

Сценарий второй: новая тактика ВСУ для крушения россиян

Одной из целей Украины сейчас является деоккупация Херсона. Однако, как отмечает журналист, возможностей для контрнаступления мало. Поэтому ВСУ выбрали другую тактику – рейды на российские базы и точные удары по вражеским целям.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отмечал, что цель такой тактики – создание хаоса среди оккупантов или, по меньшей мере, притупление их бдительности. Вариант добровольного ухода россиян из Херсона ("жеста доброй воли") есть, но вероятность этого низка.

Сценарий третий: россия сосредоточится на аннексии уже захваченных территорий

Основная тактика россиян – это наступление с помощью артиллерии. Оккупанты уничтожают артиллерийским огнем города и села и таким образом прокладывают себе путь. Эту стратегию оккупанты пытаются воплотить в направлении Бахмута, однако она продвигается очень медленно – часть войск оккупантам пришлось перебросить на защиту Херсонской области.

россия не достигла своих целей, но она захватила значительную часть Украины и может сосредоточиться на ее аннексии и провести псевдореферендумы.

Сценарий четвертый: сезон боев весной и тяжелая зима

Приближение зимы, как отмечает журналист, сейчас беспокоит обе стороны войны. К примеру, Украина уже проводит эвакуацию людей из Донецкой области в другие регионы. Кроме того, возможна новая волна беженцев из Украины в ЕС через Польшу.

россия же может воспринять зиму как возможность для энергетической войны – шантаж Европы энергоресурсами в сочетании с атаками на энергетические объекты, в том числе и провокации на Запорожской АЭС.

Однако по завершении зимы боевые действия могут возобновиться с новой силой. Удача будет на стороне тех, кто лучше использует зиму для подготовки и накопления ресурсов.

Сценарий пятый: Запад должен определиться

Военная помощь Запада играет ключевую роль в войне, ведь именно она позволяет сдерживать оккупантов. Международные партнеры говорят о необходимости того, что россия должна покинуть территории Украины, однако пока не предоставила достаточно оружия для того, чтобы Украина могла полностью освободить свои территории.

Кроме того, Запад должен обратить внимание на гуманитарные нужды Украины, ведь, например, на Севере после того, как 5 месяцев назад ВСУ вытеснили оккупантов, многим людям до сих пор негде жить, потому что их дома не восстановлены. Украина не может самостоятельно справиться с этими вызовами, как отмечает журналист, поскольку из-за войны дефицит бюджета ежемесячно составляет 5 миллиардов долларов.

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