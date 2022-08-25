Ситуація на фронті залишається напруженою. Однак на ті щоденних російських обстрілів та точних ударів ЗСУ по ворожих цілях, лінія фронту фактично незмінна.

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Як можуть розвиватися події

Сценарій перший: війна заходить у глухий кут

Журналіст-аналітик Ден Саббах відзначає, що інтенсивність бойових дій знижується, однак ні Україна, ні росія не налаштовані на її завершення. Ми хочемо повернути свої території, а росія хоче продовжувати тиск не лише на Україну, але й на Захід. У кремлі вважають, що в цьому їм допоможе зима.

Після звірств росіян на Київщині, жодних переговорів між Україною та росією не було. Після відступу ЗСУ з Лисичанська, жодних успіхів на фронті в окупантів немає.

Тому на думку журналіста, війна триватиме ще щонайменше рік, однак вона уже заходить у глухий кут.

Сценарій другий: нова тактика ЗСУ для краху росіян

Однією з цілей України зараз є деокупація Херсона. Однак, як відзначає журналіст, але можливостей для контрнаступу мало. Тому ЗСУ обрали іншу тактику – рейди на російські бази та точні удари по ворожих цілях.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відзначав, що мета такої тактики – створення хаосу серед окупантів або, щонайменше, притуплення їхньої пильності. Варіант добровільного відходу росіян з Херсона ("жесту доброї волі") є, але ймовірність цього низька.

Сценарій третій: росія зосередиться на анексії уже захоплених територій

Основна тактика росіян – це наступ за допомогою артилерії. Окупанти знищують артилерійським вогнем міста й села й таким чином прокладають собі шлях. Цю стратегію окупанти намагаються втілити у напрямку Бахмута, однак вона просувається дуже повільно – частину військ окупантам довелося перекинути на захист Херсонської області.

росія не досягла своїх цілей, але вона захопила значну частину України і може зосередитися на їхній анексії й провести псевдореферендуми.

Сценарій четвертий: сезон боїв навесні й важка зима

Наближення зими, як зазначає журналіст, зараз хвилює обидві сторони війни. Наприклад, Україна вже проводить евакуацію людей з Донецької області в інші регіони. Крім того, можлива нова хвиля біженців з України до ЄС через Польщу.

росія ж може сприйняти зиму як можливість для енергетичної війни – шантаж Європи енергоресурсами у поєднанні з атаками на енергетичні об'єкти, у тому числі й провокації на Запорізькій АЕС.

Однак після завершення зими бойові дії можуть відновитися з новою силою. Удача буде на боці тих, хто краще використає зиму для підготовки й накопичення ресурсів.

Сценарій п'ятий: Захід повинен визначитися

Військова допомога Заходу відіграє ключову роль у війні, адже саме вона дозволяє стримувати окупантів. Міжнародні партнери кажуть про необхідність того, що росія повинна покинути території України, однак поки не надала достатньо зброї для того, аби Україна могла повністю звільнити свої території.

Крім того, Захід повинен звернути увагу на гуманітарні потреби Україна, адже, наприклад, на Півночі після того, як 5 місяців тому ЗСУ витіснили окупантів, багато людей досі не мають де жити, бо їхні домівки не відновлені. Україна не може самостійно впоратися з цими викликами, як зазначає журналіст, оскільки через війну дефіцит бюджету щомісяця становить 5 мільярдів доларів.

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