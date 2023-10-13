06:30, 13 октября

С 10 октября россияне смогли захватить только 4,52 квадратных километра по разным направлениям вокруг Авдеевки. В ISW сомневаются, что российская армия сможет оцепить гарнизон ВСУ в городе.

оккупанты потеряли большое количество бронетехники в рамках своих наступательных операций. Аналитики предположили, что это может быть связано с тем, что командование ВС РФ не извлекло уроков из предыдущего наступления под Угледаром