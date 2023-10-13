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В ISW объяснили большие потери врага под Авдеевкой
С 10 октября россияне смогли захватить только 4,52 квадратных километра по разным направлениям вокруг Авдеевки. В ISW сомневаются, что российская армия сможет оцепить гарнизон ВСУ в городе.
оккупанты потеряли большое количество бронетехники в рамках своих наступательных операций. Аналитики предположили, что это может быть связано с тем, что командование ВС РФ не извлекло уроков из предыдущего наступления под Угледаром
Россияне продолжают возводить оборону на Запорожском направлении
Россияне пытаются защитить свои рубежи, в частности вокруг Токмака и Васильевки, ожидая наступательных действий украинских бойцов.
В ГУР призвали сообщать спецслужбы о выехавших в Россию гражданах
Трагедия в селе Гроза в Харьковской области показала, насколько сильно агентное влияние имеет Россия среди украинских коллаборантов. В ГУР считают, что украинцы должны быть внимательны к гражданам, которые выехали в Россию после начала войны или с деокупацией определенной территории нашего государства.
В Чернигове сутки не работали сирены
В Чернигове из-за технических проблем сутки не работали сирены, извещающие о воздушной тревоге. Полиция установила, что двое мужчин в Чернигове украли кабели обеспечения сирен оповещения и преследовали цель сдать их на металлолом.