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В ISW пояснили великі втрати ворога під Авдіївкою
З 10 жовтня росіяни змогли захопити лише 4,52 квадратних кілометра з різних напрямків навколо Авдіївки. У ISW сумніваються, що російська армія зможе оточити гарнізон ЗСУ в місті.
Окупанти втратили велику кількість бронетехніки в рамках своїх наступальних операцій. Аналітики припустили, що це може бути пов'язано з тим, що командування ЗС РФ не винесло уроків із попереднього наступу під Вугледаром
Росіяни продовжують зводити оборону на Запорізькому напрямку
Росіяни намагаються захистити свої рубежі, зокрема, навколо Токмака та Василівки, очікуючи наступальних дій українських бійців.
У ГУР закликали повідомляти спецслужби про громадян, які виїхали в Росію
Трагедія у селі Гроза у Харківській області показала, наскільки сильний агентний вплив має Росія серед українських колаборантів. У ГУР вважають, українці мають бути пильним до громадян, які виїхали в Росію після початку війни або з деокупацією певної території нашої держави.
У Чернігові добу не працювали сирени
У Чернігові через технічні проблеми добу не працювали сирени, що оповіщають про повітряну тривогу. Поліція встановила, що двоє чоловіків у Чернігові вкрали кабелі забезпечення сирен оповіщення та мали на меті здати їх на металобрухт.