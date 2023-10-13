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06:30, 13 жовтня

В ISW пояснили великі втрати ворога під Авдіївкою

З 10 жовтня росіяни змогли захопити лише 4,52 квадратних кілометра з різних напрямків навколо Авдіївки. У ISW сумніваються, що російська армія зможе оточити гарнізон ЗСУ в місті.

Окупанти втратили велику кількість бронетехніки в рамках своїх наступальних операцій. Аналітики припустили, що це може бути пов'язано з тим, що командування ЗС РФ не винесло уроків із попереднього наступу під Вугледаром

03:46, 13 жовтня

Росіяни продовжують зводити оборону на Запорізькому напрямку

Росіяни намагаються захистити свої рубежі, зокрема, навколо Токмака та Василівки, очікуючи наступальних дій українських бійців.

01:27, 13 жовтня

У ГУР закликали повідомляти спецслужби про громадян, які виїхали в Росію

Трагедія у селі Гроза у Харківській області показала, наскільки сильний агентний вплив має Росія серед українських колаборантів. У ГУР вважають, українці мають бути пильним до громадян, які виїхали в Росію після початку війни або з деокупацією певної території нашої держави.

00:25, 13 жовтня

У Чернігові добу не працювали сирени

У Чернігові через технічні проблеми добу не працювали сирени, що оповіщають про повітряну тривогу. Поліція встановила, що двоє чоловіків у Чернігові вкрали кабелі забезпечення сирен оповіщення та мали на меті здати їх на металобрухт.