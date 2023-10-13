06:30, 13 жовтня

З 10 жовтня росіяни змогли захопити лише 4,52 квадратних кілометра з різних напрямків навколо Авдіївки. У ISW сумніваються, що російська армія зможе оточити гарнізон ЗСУ в місті.

Окупанти втратили велику кількість бронетехніки в рамках своїх наступальних операцій. Аналітики припустили, що це може бути пов'язано з тим, що командування ЗС РФ не винесло уроків із попереднього наступу під Вугледаром