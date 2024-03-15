Какая ситуация на фронте, какие государства помогают Украине, что заявляют партнеры – читайте в тексте 24 Каналу.

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05:48, 15 марта

Дроны атаковали две области России

Россияне заявили о якобы атаке дронами в Калужской и Белгородской области. Там якобы работала ПВО. Тревога длилась 8,5 часов в Воронежской области России.

Российские телеграмм-каналы заявили, что дроны пытались атаковать нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области, перерабатывающее нефть.

02:22, 15 марта

Повторные взрывы в Киеве

В Киеве снова раздались взрывы. Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что по вражеским дронам работает ПВО. В частности, в области и на подступах к Киеву.

01:50, 15 марта

Атака по Хмельницкой области

Во время воздушной тревоги взрывы прозвучали в Хмельницкой области. Там наша противовоздушная оборона сбила два беспилотника типа Shahed. Пострадавших или разрушений нет.

01:30, 15 марта

Россия атаковала "Шахедами"

Оккупанты атаковали Украину "Шахедами". Взрывы прогремели в Киеве, там работала ПВО.

В Винницкой ОВА сообщили, что в результате воздушной вражеской атаки в Винницкой области госпитализированы четверо жителей, один человек погиб.