Какая ситуация на фронте, какие государства помогают Украине, что заявляют партнеры – читайте в тексте 24 Каналу.
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Дроны атаковали две области России
Россияне заявили о якобы атаке дронами в Калужской и Белгородской области. Там якобы работала ПВО. Тревога длилась 8,5 часов в Воронежской области России.
Российские телеграмм-каналы заявили, что дроны пытались атаковать нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области, перерабатывающее нефть.
Повторные взрывы в Киеве
В Киеве снова раздались взрывы. Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что по вражеским дронам работает ПВО. В частности, в области и на подступах к Киеву.
Атака по Хмельницкой области
Во время воздушной тревоги взрывы прозвучали в Хмельницкой области. Там наша противовоздушная оборона сбила два беспилотника типа Shahed. Пострадавших или разрушений нет.
Россия атаковала "Шахедами"
Оккупанты атаковали Украину "Шахедами". Взрывы прогремели в Киеве, там работала ПВО.
В Винницкой ОВА сообщили, что в результате воздушной вражеской атаки в Винницкой области госпитализированы четверо жителей, один человек погиб.