05:48, 15 березня

Росіяни заявили про нібито атаку дронами у Калузькій та Бєлгородській області. Там буцімто працювала ППО. Тривога тривала 8,5 годин у Воронезькій області Росії.

Російські телеграм-канали заявили, що дрони намагалися атакувати нафтохімічне підприємство "Перший Завод" у Калузькій області, що переробляє нафту.