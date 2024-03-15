Яка ситуація на фронті, які держави допомагають Україні, що заявляють партнери – читайте у тексті 24 Каналу.
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Дрони атакували дві області Росії
Росіяни заявили про нібито атаку дронами у Калузькій та Бєлгородській області. Там буцімто працювала ППО. Тривога тривала 8,5 годин у Воронезькій області Росії.
Російські телеграм-канали заявили, що дрони намагалися атакувати нафтохімічне підприємство "Перший Завод" у Калузькій області, що переробляє нафту.
Повторні вибухи у Києві
У Києві знову пролунали вибухи. Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що по ворожих дронах працює ППО. Зокрема, в області та на підступах до Києва.
Атака по Хмельниччині
Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Хмельницькій області. Там наша протиповітряна оборона збила два безпілотники типу Shahed. Постраждалих чи руйнувань немає.
Росія атакувала "Шахедами"
Окупанти атакували Україну "Шахедами". Вибухи пролунали у Києві, там працювала ППО.
У Вінницькій ОВА повідомили, що внаслідок повітряної ворожої атаки на Вінниччині госпіталізовано четверо мешканців, одна людина загинула.