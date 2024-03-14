Про головні події дня станом на 14 березня, ситуацію на фронті, втрати противника, наслідки обстрілів – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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08:29, 14 березня

У Кривому Розі зросла кількість постраждалих

У Кривому Розі 14 березня оголошено день жалоби. Ракетний удар забрав життя 5 людей.

Станом на 14 березня 2024 року кількість постраждалих зросла до 51 мешканця міста, з них 12 дітей. Зокрема, у лікарнях перебуває 10 дорослих (5 з них важкі) та 7 дітей. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

08:27, 14 березня

Генштаб оновив втрати ворога

За останню добу окупанти втратили 970 вояк і понад одиниць техніки. З початку війни росіяни втратили 427 840 одиниць особового складу.

07:57, 14 березня

Українська ППО вночі знищила 22 "Шахеди"

Україну вночі росіяни атакували 36 безпілотниками типу "Шахед". Було знищено 22 ударні БпЛА. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

07:55, 14 березня

Суми знову зазнали атаки

Росія атакувала Сумську область. Окупанти вдарили по чотирьох містах регіону. Били як "Шахедами", так і ракетами. На жаль, знову є прильоти. ️Обласна влада повідомила, що росіяни завдали ракетного удару по Шостці та Тростянцю.

07:54, 14 березня

Дрони літали і в Росії

У Бєлгородській та Курській областях знову була неспокійна ніч, жителям дошкуляли дрони. Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив орієнтовно о 3 ночі 14 березня, що два безпілотники атакували Прохорівський район, а саме – село Прохорівка.

Вже орієнтовно о 5:21 Гладков побідкався через атаку на Бєлгород. Мовляв, цього разу дрони атакували місто. Однак тільки загорілась трава та вибиті вікна в одному будинку.

07:53, 14 березня

Ворог атакував балістикою

Після дронової атаки, ворог застосував балістику. О 05:10 мер Харкова повідомив про вибух, перед цим від Повітряних сил була інформація про пуск ракети в напрямку Полтавщини, а монітори написали про застосування з території Бєлгородської області Росії балістичного озброєння.

07:51, 14 березня

Росія атакувала "Шахедами"

У ніч проти 14 березня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Ще близько 1:00 у частині областей оголосили повітряну тривогу, вона тривала до 5:00 ранку.