Про головні події дня станом на 14 березня, ситуацію на фронті, втрати противника, наслідки обстрілів – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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У Кривому Розі зросла кількість постраждалих
У Кривому Розі 14 березня оголошено день жалоби. Ракетний удар забрав життя 5 людей.
Станом на 14 березня 2024 року кількість постраждалих зросла до 51 мешканця міста, з них 12 дітей. Зокрема, у лікарнях перебуває 10 дорослих (5 з них важкі) та 7 дітей. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.
Генштаб оновив втрати ворога
За останню добу окупанти втратили 970 вояк і понад одиниць техніки. З початку війни росіяни втратили 427 840 одиниць особового складу.
Українська ППО вночі знищила 22 "Шахеди"
Україну вночі росіяни атакували 36 безпілотниками типу "Шахед". Було знищено 22 ударні БпЛА. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Суми знову зазнали атаки
Росія атакувала Сумську область. Окупанти вдарили по чотирьох містах регіону. Били як "Шахедами", так і ракетами. На жаль, знову є прильоти. ️Обласна влада повідомила, що росіяни завдали ракетного удару по Шостці та Тростянцю.
Дрони літали і в Росії
У Бєлгородській та Курській областях знову була неспокійна ніч, жителям дошкуляли дрони. Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив орієнтовно о 3 ночі 14 березня, що два безпілотники атакували Прохорівський район, а саме – село Прохорівка.
Вже орієнтовно о 5:21 Гладков побідкався через атаку на Бєлгород. Мовляв, цього разу дрони атакували місто. Однак тільки загорілась трава та вибиті вікна в одному будинку.
Ворог атакував балістикою
Після дронової атаки, ворог застосував балістику. О 05:10 мер Харкова повідомив про вибух, перед цим від Повітряних сил була інформація про пуск ракети в напрямку Полтавщини, а монітори написали про застосування з території Бєлгородської області Росії балістичного озброєння.
Росія атакувала "Шахедами"
У ніч проти 14 березня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Ще близько 1:00 у частині областей оголосили повітряну тривогу, вона тривала до 5:00 ранку.