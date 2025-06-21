02:52, 21 июня

Российская армия достигла успеха на Купянском, Гуляйпольском, Северском и Торецком направлениях.

На Торецком направлении зафиксировано продвижение россиян к северу от Торецка и в Яблоновке, а на Гуляйпольском направлении враг продвинулся в центральной части Малиновки, говорится в отчете ISW.