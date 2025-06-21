Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 21 червня, повідомляє 24 Канал.
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- В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 2 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 2 ворожі кораблі.
У Кременчуці серія потужних вибухів. Росія могла вдарити "Кинджалами" та "Калібрами".
Російська армія досягла успіху на Куп'янському, Гуляйпільському, Сіверському та Торецькому напрямках.
На Торецькому напрямку зафіксоване просування росіян на північ від Торецька та в Яблунівці, а на Гуляйпільському напрямку ворог просунувся в центральній частині Малинівки, ідеться в звіті ISW.
На Запоріжжі знову пролунали вибухи. Область атакували "Шахеди".
Курщину атакували "невідомі" безпілотники"
Ввечері 20 червня у Курській області оголосили повітряну тривогу. Незадовго до опівночі Льгов сколихнули гучні вибухи. Росіяни скаржилися на атаку безпілотників.
В Одесі прогриміла серія потужних вибухів. "Шахеди" масовано атакували місто.
Вибухи у Кременчуку, що на Полтавщині, пролунали близько 0:32. Монітори о 0:46 повідомили про значну групу російських безпілотників, що прямують курсом на Кременчук.
О 23:45 20 червня Повітряні сили написали, що у напрямку Дніпра рухаються ворожі БпЛА з південного сходу. Після опівночі 21 червня гучно було у Дніпрі. Вибухи пролунали у передмісті.