Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 21 червня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Ворог просувається на Харківщині й Запоріжжі, а ще – біля Торецька: огляд фронту і карти від ISW

06:21, 21 червня

  • В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 2 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 2 ворожі кораблі.

02:56, 21 червня

У Кременчуці серія потужних вибухів. Росія могла вдарити "Кинджалами" та "Калібрами".

02:52, 21 червня

Російська армія досягла успіху на Куп'янському, Гуляйпільському, Сіверському та Торецькому напрямках.

На Торецькому напрямку зафіксоване просування росіян на північ від Торецька та в Яблунівці, а на Гуляйпільському напрямку ворог просунувся в центральній частині Малинівки, ідеться в звіті ISW.

02:43, 21 червня

На Запоріжжі знову пролунали вибухи. Область атакували "Шахеди".

02:09, 21 червня

Курщину атакували "невідомі" безпілотники"

Ввечері 20 червня у Курській області оголосили повітряну тривогу. Незадовго до опівночі Льгов сколихнули гучні вибухи. Росіяни скаржилися на атаку безпілотників.

01:14, 21 червня

В Одесі прогриміла серія потужних вибухів. "Шахеди" масовано атакували місто.

00:34, 21 червня

Вибухи у Кременчуку, що на Полтавщині, пролунали близько 0:32. Монітори о 0:46 повідомили про значну групу російських безпілотників, що прямують курсом на Кременчук.

00:24, 21 червня

О 23:45 20 червня Повітряні сили написали, що у напрямку Дніпра рухаються ворожі БпЛА з південного сходу. Після опівночі 21 червня гучно було у Дніпрі. Вибухи пролунали у передмісті.