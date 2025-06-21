02:52, 21 червня

Російська армія досягла успіху на Куп'янському, Гуляйпільському, Сіверському та Торецькому напрямках.

На Торецькому напрямку зафіксоване просування росіян на північ від Торецька та в Яблунівці, а на Гуляйпільському напрямку ворог просунувся в центральній частині Малинівки, ідеться в звіті ISW.