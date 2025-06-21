Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 21 червня
- У Курській області росіяни продовжили наступальні операції та атакували невизначені регіони, проте не просунулися вперед.
- Стосовно Бєлгородської області, то ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність.
- Росіяни продовжили наступ на Сумському напрямку, проте підтвердженого успіху не досягли.
- Також наступ ворога 20 червня продовжився і на Харківському напрямку, проте також марно.
- Проте російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 червня, свідчать про те, що ворог просунувся на схід від Довгенького (на північний схід від Куп'янська).
- Окупанти продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, але не просунулися вперед. Така ж ситуація на Лиманському напрямку.
- Успіхи росіян фіксують на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Серебрянки (на північний схід від Сіверська).
- Біля Часового Яру лінія фронту не змінилася.
- На Торецькому напрямку російські війська нещодавно просунулися на північ від Торецька та в центральній частині Яблунівки (на північний захід від Торецька). У ЗСУ кажуть, що за минулу добу окупанти проводили атаки з використанням 23 одиниць техніки, 13 мотоциклів та понад 100 осіб особового складу хвилями з інтервалом у 20 хвилин.
Як змінилася лінія фронту за 20 червня / Карти ISW
- Російські війська продовжили наступальні операції на Покровському напрямку, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Така ж ситуація і на Новопавлівському напрямку та біля Великої Новосілки.
- На Гуляйпільському напрямку фіксують просування російської армії. ISW має підтвердження, що ворог просунувся в центральній частині Малинівки (на схід від Гуляйполя).
- Ще ворог продовжував обмежені наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися вперед. Без успіху для росіян і на Херсонському напрямку.