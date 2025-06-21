Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 21 червня

У Курській області росіяни продовжили наступальні операції та атакували невизначені регіони, проте не просунулися вперед.

росіяни продовжили наступальні операції та атакували невизначені регіони, проте не просунулися вперед. Стосовно Бєлгородської області , то ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність.

, то ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність. Росіяни продовжили наступ на Сумському напрямку , проте підтвердженого успіху не досягли.

, проте підтвердженого успіху не досягли. Також наступ ворога 20 червня продовжився і на Харківському напрямку , проте також марно.

, проте також марно. Проте російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 червня, свідчать про те, що ворог просунувся на схід від Довгенького (на північний схід від Куп'янська).

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 червня, свідчать про те, що ворог просунувся на схід від Довгенького (на північний схід від Куп'янська). Окупанти продовжили наступальні операції на Боровському напрямку , але не просунулися вперед. Така ж ситуація на Лиманському напрямку .

, але не просунулися вперед. Така ж ситуація на . Успіхи росіян фіксують на Сіверському напрямку . Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Серебрянки (на північний схід від Сіверська).

. Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Серебрянки (на північний схід від Сіверська). Біля Часового Яру лінія фронту не змінилася.

лінія фронту не змінилася. На Торецькому напрямку російські війська нещодавно просунулися на північ від Торецька та в центральній частині Яблунівки (на північний захід від Торецька). У ЗСУ кажуть, що за минулу добу окупанти проводили атаки з використанням 23 одиниць техніки, 13 мотоциклів та понад 100 осіб особового складу хвилями з інтервалом у 20 хвилин.

Як змінилася лінія фронту за 20 червня / Карти ISW