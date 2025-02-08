О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 8 февраля, сообщает 24 Канал.
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Дроны, вероятно, атаковали нефтеперекачивающую станцию в Ростовской области
БпЛА атаковали поселок Чертково Ростовской области. Вероятно, целью дронов была нефтеперекачивающая станция, которая расположена в 8 километрах от населенного пункта.
В то же время местные жители заявили, что пока якобы информация о пожарах, разрушениях и пострадавших не поступала.
Обновленная карта DeepState
Как сообщили аналитики Deep State, Силы обороны Украины имели успех на Курщине. В частности, ВСУ продвинулись возле Черкасской Конопельки.
Враг продвинулся возле Ямполовки, Ступочок, в Торецке и Андреевке.
Зеленский объяснил предложение США относительно редкоземельных металлов
Украина не предлагает "отдавать" свои редкоземельные ресурсы США. Вместо этого наше государство предлагает оформить взаимовыгодное партнерство с США для совместной разработки по добыче.
Об этом заявил Зеленский в интервью Reuters.
В Сумах ночью 8 февраля прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы предупреждали об опасности ударных БпЛА.
Россия атаковала Киев дронами-камикадзе в ночь на 8 февраля.
В 00:01 в Киеве снова прогремели взрывы. В КГВА сообщили, что в столице работает ПВО.
Около 00:46 в Киеве снова раздались взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что силы ПВО отражают вражескую атаку.