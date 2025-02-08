00:31, 8 февраля

Украина не предлагает "отдавать" свои редкоземельные ресурсы США. Вместо этого наше государство предлагает оформить взаимовыгодное партнерство с США для совместной разработки по добыче.

Об этом заявил Зеленский в интервью Reuters.