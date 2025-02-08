00:03, 8 лютого

Росія атакувала Київ дронами-камікадзе в ніч проти 8 лютого.

О 00:01 у Києві знову пролунали вибухи. У КМВА повідомили, що в столиці працює ППО.

Близько 00:46 у Києві знову пролунали вибухи. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сили ППО відбивають ворожу атаку.