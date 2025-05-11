О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 11 мая, сообщает 24 Канал.
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В Киеве слышны взрывы.
Продолжается атака "Шахедов". В Киевской области работает ПВО.
Мониторинговые каналы писали о возможных пусках "Шахедов". В ПС подтвердили пуски "Шахедов".
Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры уже 15 мая
Среди ночи 11 мая Владимир Путин решил выступить с заявлением "по итогам празднования" так называемого "Дня Победы".
Путин заявил, что предлагает Украине "без предварительных условий" возобновить прямые переговоры. И даже назвал место и дату – 15 мая в Стамбуле, Турция.
При этом Путин сказал: "Не исключено, что во время переговоров удастся договориться о новом перемирии". И что теперь "мяч на стороне Украины".
Deep State указали, где продвинулись россияне
Враг продвинулся возле Макеевки, Александрополя и Розлива.