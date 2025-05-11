02:11, 11 травня

Серед ночі 11 травня Владімір Путін вирішив виступити із заявою "за підсумками святкувань" так званого "Дня Перемоги".

Путін заявив, що пропонує Україні "без попередніх умов" відновити прямі переговори. І навіть назвав місце та дату – 15 травня у Стамбулі, Туреччина.

При цьому Путін сказав: "Не виключено, що під час переговорів вдасться домовитися про нове перемир'я". І що тепер "м'яч на боці України".