О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 4 июля, сообщает 24 Канал.
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Во Владимирской области России прогремело два громких взрыва. В регионе фиксируют проблемы с электроэнергией. В Ростовской области, вероятно, был атакован азовский оптико-механический завод. Местные сообщают о прилетах по заводу, и в целом они насчитали более 20 БпЛА. Российские паблики пишут, что по меньшей мере 5 дронов атаковали подмосковный Сергиев Посад. Согласно словам очевидцев, беспилотники якобы летели в сторону местного завода по обработке металла. В столице известно о 19 пострадавших. В больницы госпитализировали 14 из них, а 5 получили помощь врачей на месте. В результате вражеского обстрела Киева зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры в черте города, сообщает Укрзализныця. Оккупанты продвинулись возле Купянска, Торецка и в западной части Запорожской области. ВСУ продвинулись вблизи Боровой, Северска и также на западе Запорожской области. Киев ночью 4 июля россияне атакуют "Шахедами". Но, кроме дронов, по столице запускали "Кинжалы", а затем баллистику. Местные телеграмм-каналы сообщают о ряде мощных взрывов. Враг оккупировал Меловое, Строевку, а также продвинулся у Тополей, Федоровки и в Поддубном, пишут аналитики Deep State. В Павлограде прогремели взрывы в результате атаки российских "Шахедов". В Киеве снова серия взрывов: враг атаковал разные районы, есть несколько пожаров в городе. В Киеве, предварительно, есть несколько пожаров в Соломенском районе. Все локации - жилые дома. Уже в 2:32 Воздушные силы сообщили о движении баллистики на Киев и области. В столице прогремели мощные взрывы. В Полтавском городском совете написали, что работают оборонцы неба.
Потери врага по состоянию на 4 июля
Россияне жалуются на атаку дронов в нескольких регионах
Атака дронов на Подмосковье
Возросло количество пострадавших во время атаки на Киев
Оккупанты продвинулись на 3 направлениях, Силы обороны также: анализ боев от ISW
Взрывы прогремели на Полтавщине
Во Владимирской области России прогремело два громких взрыва. В регионе фиксируют проблемы с электроэнергией.
В Ростовской области, вероятно, был атакован азовский оптико-механический завод. Местные сообщают о прилетах по заводу, и в целом они насчитали более 20 БпЛА.
Российские паблики пишут, что по меньшей мере 5 дронов атаковали подмосковный Сергиев Посад. Согласно словам очевидцев, беспилотники якобы летели в сторону местного завода по обработке металла.
В столице известно о 19 пострадавших. В больницы госпитализировали 14 из них, а 5 получили помощь врачей на месте.
В результате вражеского обстрела Киева зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры в черте города, сообщает Укрзализныця.
Оккупанты продвинулись возле Купянска, Торецка и в западной части Запорожской области.
ВСУ продвинулись вблизи Боровой, Северска и также на западе Запорожской области.
Киев ночью 4 июля россияне атакуют "Шахедами". Но, кроме дронов, по столице запускали "Кинжалы", а затем баллистику.
Местные телеграмм-каналы сообщают о ряде мощных взрывов.
Враг оккупировал Меловое, Строевку, а также продвинулся у Тополей, Федоровки и в Поддубном, пишут аналитики Deep State.
В Павлограде прогремели взрывы в результате атаки российских "Шахедов".
В Киеве снова серия взрывов: враг атаковал разные районы, есть несколько пожаров в городе.
В Киеве, предварительно, есть несколько пожаров в Соломенском районе. Все локации - жилые дома.
Уже в 2:32 Воздушные силы сообщили о движении баллистики на Киев и области. В столице прогремели мощные взрывы.
В Полтавском городском совете написали, что работают оборонцы неба.