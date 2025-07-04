Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 4 липня, повідомляє 24 Канал.
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У Владимирській області Росії пролунало два гучних вибухи. В регіоні фіксують проблеми з електроенергією. В Ростовській області, ймовірно, був атакований азовський оптико-механічний завод. Місцеві повідомляють про прильоти по заводу, і загалом вони нарахували понад 20 БпЛА. Російські пабліки пишуть, що щонайменше 5 дронів атакували підмосковний Сергієв Посад. Відповідно до слів очевидців, безпілотники начебто летіли у бік місцевого заводу з обробки металу. В столиці відомо про 19 постраждалих. До лікарень госпіталізували 14 із них, а 5 отримали допомогу лікарів на місці. В результаті ворожого обстрілу Києва зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, повідомляє Укрзалізниця. Окупанти просунулися біля Куп'янська, Торецька та у західній частині Запорізької області. ЗСУ просунулися поблизу Борової, Сіверська та також на заході Запорізької області. Київ вночі 4 липня росіяни атакують "Шахедами". Але, окрім дронів, по столиці запускали "Кинджали", а згодом балістику. Місцеві телеграм-канали повідомляють про низку потужних вибухів. Ворог окупував Мілове, Строївку, а також просунувся біля Тополів, Федорівки та у Піддубному, пишуть аналітики Deep State. У Павлограді пролунали вибухи внаслідок атаки російських "Шахедів". У Києві знову серія вибухів: ворог атакував різні райони, є декілька пожеж у місті. У Києві, попередньо, є декілька пожеж у Соломʼянському районі. Всі локації — житлові будинки. Вже о 2:32 Повітряні сили повідомили про рух балістики на Київ та області. У столиці пролунали потужні вибухи. У Полтавській міській раді написали, що працюють оборонці неба.
Втрати ворога станом на 4 липня
Росіяни скаржаться на атаку дронів в декількох регіонах
Атака дронів на Підмосков'я
Зросла кількість постраждалих під час атаки на Київ
Окупанти просунулися на 3 напрямках, Сили оборони – також: аналіз боїв від ISW
Вибухи пролунали на Полтавщині
У Владимирській області Росії пролунало два гучних вибухи. В регіоні фіксують проблеми з електроенергією.
В Ростовській області, ймовірно, був атакований азовський оптико-механічний завод. Місцеві повідомляють про прильоти по заводу, і загалом вони нарахували понад 20 БпЛА.
Російські пабліки пишуть, що щонайменше 5 дронів атакували підмосковний Сергієв Посад. Відповідно до слів очевидців, безпілотники начебто летіли у бік місцевого заводу з обробки металу.
В столиці відомо про 19 постраждалих. До лікарень госпіталізували 14 із них, а 5 отримали допомогу лікарів на місці.
В результаті ворожого обстрілу Києва зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, повідомляє Укрзалізниця.
Окупанти просунулися біля Куп'янська, Торецька та у західній частині Запорізької області.
ЗСУ просунулися поблизу Борової, Сіверська та також на заході Запорізької області.
Київ вночі 4 липня росіяни атакують "Шахедами". Але, окрім дронів, по столиці запускали "Кинджали", а згодом балістику.
Місцеві телеграм-канали повідомляють про низку потужних вибухів.
Ворог окупував Мілове, Строївку, а також просунувся біля Тополів, Федорівки та у Піддубному, пишуть аналітики Deep State.
У Павлограді пролунали вибухи внаслідок атаки російських "Шахедів".
У Києві знову серія вибухів: ворог атакував різні райони, є декілька пожеж у місті.
У Києві, попередньо, є декілька пожеж у Соломʼянському районі. Всі локації — житлові будинки.
Вже о 2:32 Повітряні сили повідомили про рух балістики на Київ та області. У столиці пролунали потужні вибухи.
У Полтавській міській раді написали, що працюють оборонці неба.