Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 4 липня, повідомляє 24 Канал.

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