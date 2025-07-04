Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 4 липня, повідомляє 24 Канал.

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07:41, 4 липня

Втрати ворога станом на 4 липня

  • особового складу – близько 1 024 210 (+1120);
  • танків – 10 988 (+2);
  • бойових броньованих машин – 22 946 (+10);
  • артилерійських систем – 29 865 (+50);
  • РСЗВ – 1428 (+1);
  • засобів ППО – 1191;
  • літаків – 420;
  • гелікоптерів – 340;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43 303 (+205);
  • крилатих ракет – 3436;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 999 (+112);
  • спеціальної техніки – 3925 (+3).
07:00, 4 липня

Росіяни скаржаться на атаку дронів в декількох регіонах

У Владимирській області Росії пролунало два гучних вибухи. В регіоні фіксують проблеми з електроенергією.

В Ростовській області, ймовірно, був атакований азовський оптико-механічний завод. Місцеві повідомляють про прильоти по заводу, і загалом вони нарахували понад 20 БпЛА.


06:51, 4 липня

Атака дронів на Підмосков'я

Російські пабліки пишуть, що щонайменше 5 дронів атакували підмосковний Сергієв Посад. Відповідно до слів очевидців, безпілотники начебто летіли у бік місцевого заводу з обробки металу.

06:47, 4 липня

Зросла кількість постраждалих під час атаки на Київ

В столиці відомо про 19 постраждалих. До лікарень госпіталізували 14 із них, а 5 отримали допомогу лікарів на місці.


05:47, 4 липня

В результаті ворожого обстрілу Києва зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, повідомляє Укрзалізниця.

05:20, 4 липня

Окупанти просунулися на 3 напрямках, Сили оборони – також: аналіз боїв від ISW

Окупанти просунулися біля Куп'янська, Торецька та у західній частині Запорізької області.

ЗСУ просунулися поблизу Борової, Сіверська та також на заході Запорізької області.

02:35, 4 липня

Київ вночі 4 липня росіяни атакують "Шахедами". Але, окрім дронів, по столиці запускали "Кинджали", а згодом балістику.

Місцеві телеграм-канали повідомляють про низку потужних вибухів.

02:16, 4 липня

Ворог окупував Мілове, Строївку, а також просунувся біля Тополів, Федорівки та у Піддубному, пишуть аналітики Deep State.

01:31, 4 липня

У Павлограді пролунали вибухи внаслідок атаки російських "Шахедів".

01:25, 4 липня

У Києві знову серія вибухів: ворог атакував різні райони, є декілька пожеж у місті.

У Києві, попередньо, є декілька пожеж у Соломʼянському районі. Всі локації — житлові будинки.

Вже о 2:32 Повітряні сили повідомили про рух балістики на Київ та області. У столиці пролунали потужні вибухи.

01:06, 4 липня

Вибухи пролунали на Полтавщині

У Полтавській міській раді написали, що працюють оборонці неба.