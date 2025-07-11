О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 11 июля, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Враг упорно сует в Днепропетровскую область и имеет успехи на Харьковщине: обзор фронта и карты ISW

07:01, 11 июля

Дроны атаковали ряд российских регионов

В ночь на 11 июля беспилотники массово атаковали Тулу и область. Первые взрывы здесь прозвучали около 02:40 в Узловском и Ленинском районах, Алексине.

По информации от местных жителей, в Туле атака пришлась на Пролетарский район. Там расположены 3 крупнейших предприятия оборонной промышленности России.

Дроны нанесли удар по Подмосковью, в частности городу Дубна, где расположено предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт".

Кроме того, сообщается о большом количестве дронов и взрывов в Тверской области. Также под ударом была Липецкая область.

06:41, 11 июля

  • В Черном море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
06:17, 11 июля

Утренний удар по Харькову – попадание дрона в жилую застройку

Сегодня в 05:35 враг нанес удар, предварительно БпЛА типа "Шахед", по Салтовскому району города, сообщил глава ОВА Синегубов.

Зафиксировано попадание в трехэтажное здание и во двор.

Повреждено здание, загорелись конструктивные элементы – площадь пожара около 20 квадратных метров.

Впоследствии стало известно о пострадавшем 64-летнем мужчине в результате атаки на Салтовский район города Харьков.

06:11, 11 июля

Взрывы в Харькове – город атаковали ударные БпЛА

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атаковали ударные беспилотники.

Впоследствии мэр добавил, что враг ударил по центру Харькова – в район жилой застройки. Предварительно, есть пострадавшие.

В центре Харькова пострадал работающий медицинское учреждение, там вылетели стекла, но еще обследуют здание.

06:00, 11 июля

В Сумах прогремели взрывы

Через несколько минут после 5 утра из сообщений местных СМИ стало известно, что в Сумах слышали взрывы.

Впоследствии стало известно, что враг нанес несколько ударов БпЛА по территории Сумской общины. Последствия выясняют, сообщили в ОВА.

03:20, 11 июля

В Николаеве прогремели взрывы

Подробностей о возможных последствиях атаки сначала не было, но после отбоя тревоги в 03:17 Николаевская областная военная администрация сообщила, что в окрестностях Николаева возник пожар.

03:00, 11 июля

Враг массированно атаковал Чугуевскую громаду

Власти Чугуева сообщили о последствиях атаки. В центральной части города разрушены 2 частных домовладения, существенно повреждены дома вокруг.

Также получило значительные повреждения здание Чугуевской центральной больницы. Есть 3 пострадавших. В другом микрорайоне есть повреждения частных домовладений, без пострадавших.