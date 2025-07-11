07:01, 11 липня

У ніч на 11 липня безпілотники масово атакували Тулу і область. Перші вибухи тут пролунали близько 02:40 в Узловському та Ленінському районах, Алексіні.

За інформацією від місцевих жителів, в Тулі атака припала на Пролетарський район. Там розташовані 3 найбільших підприємства оборонної промисловості Росії.

Дрони завдали удару по Підмосков’ю, зокрема місту Дубна, де розташоване підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт".

Крім того, повідомляється про велику кількість дронів та вибухів у Тверській області. Також під ударом була Липецька область.