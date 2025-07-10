06:00, 10 июля

В Шевченковском районе части дрона упали вблизи АЗС и по другому адресу на крышу жилого дома. Есть предварительная информация о попадании.

В Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома. В Соломенском районе зафиксировали попадание в нежилое здание. По другому адресу горит крыша нежилого здания.

В Подольском районе в результате атаки выбиты окна в жилом доме. В Оболонском районе есть падение, предварительно, обломков дрона. В столице горят жилые дома, авто, складские помещения, офисные и нежилые сооружения.