Про головні події дня станом 10 липня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
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Що відбулося за добу
Станом на зараз кількість постраждалих продовжує збільшуватися, вже відомо про 13 осіб, які зазнали травм внаслідок атаки. Також, на жаль, голова МВА у Києві повідомив, що через удар загинули люди. Наразі відомо про 2 загиблих осіб, яких вбили росіяни. У Шевченківському районі частини дрона впали поблизу АЗС та за іншою адресою на дах житлового будинку. Є попередня інформація про влучання. У Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку. У Соломʼянському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю. За іншою адресою горить дах нежитлової будівлі. У Подільському районі внаслідок атаки вибито вікна у житловому будинку. В Оболонському районі є падіння, попередньо, уламків дрона. У столиці горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди. Зауважимо, що наразі немає офіційної інформації щодо причин та наслідків вибухів Чернівцях. Тільки у Чернівецькій обласній військовій адміністрації написали у соціальних мережах, що "ворожі обʼєкти порушили повітряний простір Буковини". Жителів Чернівців та околиць закликали йти до сховищ.
Через атаку на Київ є поранені та жертви
Наслідки атаки на Київ
Росіяни атакували Чернівці
Станом на зараз кількість постраждалих продовжує збільшуватися, вже відомо про 13 осіб, які зазнали травм внаслідок атаки. Також, на жаль, голова МВА у Києві повідомив, що через удар загинули люди. Наразі відомо про 2 загиблих осіб, яких вбили росіяни.
У Шевченківському районі частини дрона впали поблизу АЗС та за іншою адресою на дах житлового будинку. Є попередня інформація про влучання.
У Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку. У Соломʼянському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю. За іншою адресою горить дах нежитлової будівлі.
У Подільському районі внаслідок атаки вибито вікна у житловому будинку. В Оболонському районі є падіння, попередньо, уламків дрона. У столиці горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди.
Зауважимо, що наразі немає офіційної інформації щодо причин та наслідків вибухів Чернівцях.
Тільки у Чернівецькій обласній військовій адміністрації написали у соціальних мережах, що "ворожі обʼєкти порушили повітряний простір Буковини". Жителів Чернівців та околиць закликали йти до сховищ.