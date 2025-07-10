06:00, 10 липня

У Шевченківському районі частини дрона впали поблизу АЗС та за іншою адресою на дах житлового будинку. Є попередня інформація про влучання.

У Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку. У Соломʼянському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю. За іншою адресою горить дах нежитлової будівлі.

У Подільському районі внаслідок атаки вибито вікна у житловому будинку. В Оболонському районі є падіння, попередньо, уламків дрона. У столиці горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди.