Про головні події дня станом 10 липня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.

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Що відбулося за добу

06:36, 10 липня

Через атаку на Київ є поранені та жертви

Станом на зараз кількість постраждалих продовжує збільшуватися, вже відомо про 13 осіб, які зазнали травм внаслідок атаки. Також, на жаль, голова МВА у Києві повідомив, що через удар загинули люди. Наразі відомо про 2 загиблих осіб, яких вбили росіяни.

06:00, 10 липня

Наслідки атаки на Київ

У Шевченківському районі частини дрона впали поблизу АЗС та за іншою адресою на дах житлового будинку. Є попередня інформація про влучання.

У Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку. У Соломʼянському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю. За іншою адресою горить дах нежитлової будівлі.

У Подільському районі внаслідок атаки вибито вікна у житловому будинку. В Оболонському районі є падіння, попередньо, уламків дрона. У столиці горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди.

00:35, 10 липня

Росіяни атакували Чернівці

Зауважимо, що наразі немає офіційної інформації щодо причин та наслідків вибухів Чернівцях.

Тільки у Чернівецькій обласній військовій адміністрації написали у соціальних мережах, що "ворожі обʼєкти порушили повітряний простір Буковини". Жителів Чернівців та околиць закликали йти до сховищ.