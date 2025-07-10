Їх показують й оновлені карти від ISW. Основні висновки аналітиків зі США публікує 24 Канал.

У попередньому звіті І Росія, й Україна мають просування на фронті: огляд і карти ISW за 8 липня

Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 10 липня

Бої в Курській області продовжилися 9 липня, але про зміни інформації немає. Наступальні операції росіян на півночі Сумської області до підтвердженого прогресу не призвели.

області до підтвердженого прогресу не призвели. На півночі Харківської області, на Куп'янському та Лиманському напрямках ворог наступав марно. Тим часом біля Борової успіхи мали українські сили. Геолокаційні відео від 8 липня показують їх у східних Копанках, що на схід від міста.

успіхи мали українські сили. Геолокаційні відео від 8 липня показують їх у східних Копанках, що на схід від міста. На Сіверському напрямку, попри атаки окупантів, без змін, так само і в місті Часів Яр. А от на Торецькому напрямку просунулися обидві армії. Геолокаційні відеозаписи від 8 липня показують українські війська, які відбили позиції на північний захід від та в західній частині Яблунівки, та росіян, які пройшли на південь від Неліпівки. Усе це – на північний захід від Торецька.

Як змінилася лінія фронту за 9 липня / Карти ISW

Варто знати Оточували з трьох боків: Сили оборони вийшли зі складної ділянки на Донеччині, – DeepState

На Покровському напрямку наступальні операції окупантів не мали успіху. Але російські війська просунулися на Новопавлівському напрямку – геолокаційні відео від 9 липня показують, як вони підіймають прапор у Товстому, що на південний захід від Новопавлівки. Отже, ймовірно, поселення окуповане.

напрямку – геолокаційні відео від 9 липня показують, як вони підіймають прапор у Товстому, що на південний захід від Новопавлівки. Отже, ймовірно, поселення окуповане. Також окупанти просунулися на напрямку Великої Новосілки . Геолокаційні відеозаписи від 6 та 9 липня свідчать, що вони пройшли на захід та південний захід від Вільного Поля, це на північний захід від міста.

. Геолокаційні відеозаписи від 6 та 9 липня свідчать, що вони пройшли на захід та південний захід від Вільного Поля, це на північний захід від міста. Обмежені наземні наступи на схід від Гуляйполя не дали росіянам успіхів, така сама ситуація на заході Запорізької області та на Херсонщині.

Підсумовуючи, ISW зазначив, що українські війська просунулися поблизу Борової та Торецька, а російські – поблизу Торецька, Новопавлівки та Великої Новосілки.