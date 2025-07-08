Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт DeepState. На щастя, за словами аналітиків, усі бійці, які були там, змогли врятуватися.

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Як військові вийшли з оточення

Згідно з оприлюдненою інформацією, воїнам 1-го батальйону 31-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ вдалося вийти з "кишені". Відомо, що вони тривалий час утримували вкрай важку ділянку фронту.

Закінчилася тривала епопея з утримання складної ділянки фронту, оточеної з трьох боків. Всі бійці, які перебували на позиціях змогли вийти цілими, лише один легкий поранений при виході,

– ідеться у повідомленні.

Зазначається, що гарнізон цієї ділянки фронту останні півтора місяця не так часто вів бої, бо росіяни вирішили йти по трасі та через Новопіль. Утім, перед цим там йшли жорстокі битви, навіть мінометні розрахунки приймали стрілецький бій.

"В цілому бійці 31 ОМБр проявили стійкість і протримали значно довше, ніж було потрібно. Черговий подвиг української піхоти, саме на таких і тримається багато речей на фронті", – резюмували аналітики проєкту.

До слова, в попередньому оновленні повідомляли, що росіяни просуваються в селах поблизу адмінмежі з Дніпропетровською областю та на Запоріжжі. Вони мали успіхи в Кам'янському, Комарі, Яблунівці, Торецьку та біля Запоріжжя.