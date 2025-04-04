Это произошло в 20 километрах от линии фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ukrainian Witness.

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Россияне атаковали машину журналистов в Харьковской области

Олекса Желтый, журналист "Украинского свидетеля", вместе с военными ехал в Харьковской области на съемку огневой позиции прицепной пушки "Гиацинт-Б" 15-й бригады оперативного назначения НГУ. В дороге, когда они находились в 20 км от линии боевого соприкосновения, в их пикап Nissan Navara попал вражеский БПЛА типа "Молния".

"Молния" – ударный дрон самолетного типа, который наводится оператором как FPV. Он имеет дальность полета более 30 км и боевую часть до 5 кг. Для сравнения – противотанковая мина ТМ-72 имеет вес заряда взрывчатого вещества 2,5 кг, а противогусеничная ТМ-62 – 7,5 кг. Оккупанты стали все чаще применять "Молнию" по нашему тылу, что серьезно влияет на логистику войска. Ездить по дорогам, которые раньше считались относительно безопасными, теперь опасно как военным, так и гражданскому населению.

По дороге к позициям, еще до взрыва, майор Андрей "Мажор" Моисеенко, первый заместитель командира 2-го артиллерийского дивизиона и начштаба, рассказывал, что месяц назад их перевели в Харьковскую область с Покровского направления.

После динамики Покровска, после того количества FPV, после того количества вражеского личного состава, который мы жгли, это так – детская прогулка. То есть с нашим уровнем бригады, с нашим уровнем подготовки личного состава на всех огневых средствах, так сказать, легко,

– говорит "Мажор".

Но события, которые произошли несколько минут спустя, доказывают, что и в Харьковской области, где боевые действия не такие интенсивные, тоже очень опасно.

"Молния" ударила под машину, поэтому взрыв почувствовался как разрыв мины. Военные и журналист сразу покинули пикап и укрылись в ближайшем здании, чтобы вызвать эвакуацию и осмотреть ранения. Более серьезные ранения получил Игорь Лавров, офицер пресс-службы бригады. Довольно быстро за группой приехала машина, которая вывезла раненых и журналиста в ближайшее село, где должно быть безопаснее, чтобы ожидать медицинскую эвакуацию. "Мажор" остался недалеко от поврежденного пикапа, чтобы дождаться его эвакуации.

Дрон "Молния" атаковал авто с журналистом и военными в Харьковской области: фото Ukrainian Witness

Когда группа прибыла в ближайшее село, можно было уже немного выдохнуть и обработать ранения. С приездом медицинской эвакуации напряжение упало и военные начали обсуждать обстоятельства происшествия и даже шутить. Водитель отметил то, что яма от взрыва была достаточно большая, что от обычных FPV они меньше.

Один из военных пошутил: "У меня есть предложение такой контент вживую больше не снимать". На что другой ответил: "Вопрос к ... (врагу). Зачем они этот реквизит по нам запустили". Олекса Желтый добавил, что реквизиторов надо увольнять после такого "кино".

В этот момент стало слышно звук нового вражеского дрона. К счастью, рядом был подвал, в который военные смогли спрятаться и переждать. Поэтому даже над селом, которое считали достаточно опасным, чтобы дождаться медицинской эвакуации, летают вражеские дроны.

Поврежденный пикап военные на своей рембазе уже приводят в рабочее состояние. У автомобиля расколот задний диск колеса, разорвано само колесо, обломки прошли через дно (поэтому в основном ранены ноги военных), повреждена коробка передач, выхлопная труба, бензобак, раздаточная коробка.

Авто требует серьезных кузовных работ и замены стекла. В видео есть ссылка на банку для ремонта пикапа 15-й бригады ОП НГУ, военные будут рады любой помощи.

Потихоньку-помаленьку, с божьей помощью и вашей силой, или наоборот, сделаем,

– говорит "Мажор".