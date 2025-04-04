Це сталося за 20 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ukrainian Witness.

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Росіяни атакували машину журналістів у Харківській області

Олекса Жовтий, журналіст "Українського свідка", разом з військовими їхав в Харківській області на зйомку вогневої позиції причіпної гармати "Гіацинт-Б" 15-ї бригади оперативного призначення НГУ. В дорозі, коли вони знаходились в 20 км від лінії бойового зіткнення, в їх пікап Nissan Navara потрапив ворожий БПЛА типу "Молнія".

"Молнія" – ударний дрон літакового типу, який наводиться оператором як FPV. Він має дальність польоту понад 30 км і бойову частину до 5 кг. Для порівняння – протитанкова міна ТМ-72 має вагу заряду вибухової речовини 2,5 кг, а протигусенична ТМ-62 – 7,5 кг. Окупанти стали все частіше застосовувати "Молнію" по нашому тилу, що серйозно впливає на логістику війська. Їздити по дорогах, які раніше вважалися відносно безпечними, тепер небезпечні як для військових, так і для цивільного населення.

Шляхом до позицій, ще до вибуху, майор Андрій "Мажор" Моїсеєнко, перший заступник командира 2-го артилерійського дивізіону і начштабу, розповідав, що місяць тому їх перевели у Харківську область з Покровського напрямку.

Після динаміки Покровська, після тієї кількості FPV, після тієї кількості ворожого особового складу, який ми палили, це так – дитяча прогулянка. Тобто з нашим рівнем бригади, з нашим рівнем підготовки особового складу на всіх вогневих засобах, так би мовити, легко,

– каже "Мажор".

Але події, які сталися кілька хвилин потому, доводять, що і в Харківській області, де бойові дії не такі інтенсивні, теж дуже небезпечно.

"Молнія" вдарила під машину, тому вибух відчувся як розрив міни. Військові та журналіст одразу покинули пікап і укрилися у найближчій будівлі, щоб викликати евакуацію та оглянути поранення. Більш серйозні поранення отримав Ігор Лавров, офіцер пресслужби бригади. Досить швидко за групою приїхала машина, яка вивезла поранених та журналіста у найближче село, де мало бути безпечніше, щоб очікувати на медичну евакуацію. "Мажор" залишився недалеко від пошкодженого пікапа, щоб дочекатися його евакуації.

Дрон "Молнія" атакував авто з журналістом та військовими у Харківській області: фото Ukrainian Witness

Коли група прибула в найближче село, можна було вже трохи видихнути і обробити поранення. З приїздом медичної евакуації напруження впало і військові почали обговорювати обставини події і навіть жартувати. Водій наголосив на тому, що яма від вибуху була досить велика, що від звичайних FPV вони менші.

Один з військових пожартував: "У мене є пропозиція такий контент вживу більше не знімати". На що інший відповів: "Питання до … (ворога). Нащо вони цей реквізит по нас запустили". Олекса Жовтий додав, що реквізиторів треба звільняти після такого "кіна".

В цей момент стало чутно звук нового ворожого дрона. На щастя, поряд був підвал, в який військові змогли сховатися і перечекати. Тож навіть над селом, яке вважали досить небезпечним, щоб дочекатися медичної евакуації, літають ворожі дрони.

Пошкоджений пікап військові на своїй рембазі вже приводять у робочий стан. У автомобіля розколотий задній диск колеса, розірване саме колесо, уламки пройшли через дно (тому в основному пораненні ноги військових), пошкоджена коробка передач, вихлопна труба, бензобак, роздавальна коробка.

Авто потребує серйозних кузовних робіт та заміни скла. У відео є посилання на банку для ремонту пікапу 15-ї бригади ОП НГУ, військові будуть раді будь-якій допомозі.

Потихеньку-помаленьку, з божою поміччю й вашою силою, або навпаки, зробимо,

– каже "Мажор".