О ситуации на фронте, на международной арене, последствия вражеских обстрелов, новые военные преступления российских оккупантов, – рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Армия США покидает Европу: как Россия хочет испытать 5 статью НАТО и устоит ли ЕС без Украины
Дроны атаковали Брянск
В ночь на 28 апреля жители Брянска рассказали, что слышали от 10 до 15 взрывов. Первые из них прозвучали примерно в 01:40.
Местная власть заявила, что якобы отражает атаку беспилотников. И сообщила о повреждении инфраструктуры.
В сети появились кадры пожара. Местные жалуются, что горит в районе завода "Кремний-Эл".
Трамп призвал Путина сесть за стол переговоров
Президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование в отношении Владимира Путина из-за ракетного удара по Киеву. Он добавил, что не может уверенно сказать, серьезно ли российский президент настроен на прекращение войны.
По его словам, Путин должен продемонстрировать эту готовность.
Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение. Я считаю, что у нас есть условия для заключения соглашения, и я хочу, чтобы он подписал его, покончил с этим и просто вернулся к жизни,
– сказал Трамп журналистам.
Трамп прокомментировал встречу с Зеленским в Риме
Президент США Дональд Трамп отметил, что по сравнению со встречей в Овальном кабинете 28 февраля на этот раз Зеленский был "спокойнее".
Думаю, он понимает ситуацию и хочет заключить соглашение,
– заявил Трамп.
Американский лидер отметил, что, по его мнению, Зеленский готов отказаться от Крыма.
"Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни", – сказал он.
В КНДР признали, что участвуют в войне против Украины
Северная Корея впервые официально подтвердила, что отправила войска в поддержку России в войне против Украины.
Отправка войск была осуществлена "по приказу" Ким Чен Ына в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.