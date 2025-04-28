06:45, 28 апреля

В ночь на 28 апреля жители Брянска рассказали, что слышали от 10 до 15 взрывов. Первые из них прозвучали примерно в 01:40.

Местная власть заявила, что якобы отражает атаку беспилотников. И сообщила о повреждении инфраструктуры.

В сети появились кадры пожара. Местные жалуются, что горит в районе завода "Кремний-Эл".