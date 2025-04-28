Про ситуацію на фронті, на міжнародній арені, наслідки ворожих обстрілів, нові воєнні злочини російських окупантів, – розповідає 24 Канал.
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Дрони атакували Брянськ
У ніч на 28 квітня жителі Брянська розповіли, що чули від 10 до 15 вибухів. Перші з них пролунали приблизно о 01:40.
Місцева вдала заявила, що нібито відбиває атаку безпілотників. Та повідомила про пошкодження інфраструктури.
У мережі з'явилися кадри пожежі. Місцеві скаржаться, що горить у районі заводу "Кремній-Ел".
Трамп закликав Путіна сісти за стіл переговорів
Президент США Дональд Трамп висловив своє розчарування щодо Владіміра Путіна через ракетний удар по Києву. Він додав, що не може впевнено сказати, чи серйозно російський президент налаштований на припинення війни.
За його словами, Путін має продемонструвати цю готовність.
Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду. Я вважаю, що у нас є умови для укладення угоди, і я хочу, щоб він підписав її, покінчив із цим і просто повернувся до життя,
– сказав Трамп журналістам.
Трамп прокоментував зустріч із Зеленським у Римі
Президент США Дональд Трамп зауважив, що порівняно із зустріччю в Овальному кабінеті 28 лютого цього разу Зеленський був "спокійнішим".
Думаю, він розуміє ситуацію та хоче укласти угоду,
– заявив Трамп.
Американський лідер зазначив, що, на його думку, Зеленський готовий відмовитися від Криму.
"Подивимося, що станеться найближчими днями", – сказав він.
В КНДР визнали, що беруть участь у війні проти України
Північна Корея вперше офіційно підтвердила, що відправила війська на підтримку Росії у війні проти України.
Відправка військ було здійснене "за наказом" Кім Чен Ина відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою.