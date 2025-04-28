06:45, 28 квітня

У ніч на 28 квітня жителі Брянська розповіли, що чули від 10 до 15 вибухів. Перші з них пролунали приблизно о 01:40.

Місцева вдала заявила, що нібито відбиває атаку безпілотників. Та повідомила про пошкодження інфраструктури.

У мережі з'явилися кадри пожежі. Місцеві скаржаться, що горить у районі заводу "Кремній-Ел".