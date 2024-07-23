В то же время Бройер отметил, что российские военные будут пытаться проводить небольшие операции на линии боевого соприкосновения, чтобы иметь хоть какой-то успех в продвижении.

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Что может быть с наступлением России в Украине дальше

Генерал Бройер отметил, что в ближайшие дни на фронте не ожидается значительных событий с наступлением России. В то же время Украина продолжает полагаться на поддержку западных союзников и остается зависимой от нее.

В ближайшем будущем мы не увидим никаких масштабных движений на украинском поле боя. Ход и укрепление фронта делают это практически невозможным,

– сказал представитель Бундесвера.

Генеральный инспектор Бундесвера также отметил, что российские войска могут провести "небольшие, медленные операции", но исключил возможность каких-либо "широкомасштабных наступательных действий".

Немецкий генерал подчеркнул, что любая значительная концентрация вражеских войск будет быстро обнаружена украинской стороной, которая проведет соответствующие контрмеры для противодействия этим намерениям России.

К слову, Карстен Бройер также сказал, что Россия может быть готова к нападению на НАТО уже через 5 – 8 лет. Ведь за такие сроки россияне, вероятно, накопят необходимое вооружение и личный состав.