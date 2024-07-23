Водночас Броєр наголосив, що російські військові намагатимуться проводити невеликі операції на лінії бойового зіткнення, щоб мати хоч якийсь успіх у просуванні.

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Що може бути з наступом Росії в Україні далі

Генерал Броєр зазначив, що найближчими днями на фронті не очікується значних подій з наступом Росії. Водночас Україна продовжує покладатися на підтримку західних союзників і залишається залежно. від неї.

У найближчому майбутньому ми не побачимо жодних масштабних рухів на українському полі бою. Хід і укріплення фронту роблять це практично неможливим,

– сказав представник Бундесверу.

Генеральний інспектор Бундесверу також зазначив, що російські війська можуть провести "невеликі, повільні операції", але виключив можливість будь-яких "широкомасштабних наступальних дій".

Німецький генерал підкреслив, що будь-яка значна концентрація ворожих військ буде швидко виявлена українською стороною, яка проведе відповідні контрзаходи для протидії цим намірам Росії.

До слова, Карстен Броєр також сказав, що Росія може бути готовою до нападу на НАТО вже через 5 – 8 років. Адже за такі терміни росіяни, ймовірно, накопичать необхідне озброєння та особовий склад.