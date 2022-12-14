Оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

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Захватчики продолжают обстреливать города

В течение суток противник нанес 23 авиационных и 7 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре городов Курахово и Константиновка Донецкой области. Также оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по городу Херсон.

Враг нанес удары иранскими ударными БпЛА "Шахид" по направлению к восточному побережью Азовского моря по объектам критической инфраструктуры Киевской области. Все 13 БпЛА оккупантов сбили наши военные.

Какая ситуация на направлениях

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Леоновка, Бучки и Роща Черниговской области; Середина-Буда и Кучеривка на Сумщине и Глубокое, Старица, Новомлынск и Двухлетняя Харьковская область. Привлек ударный БпЛА возле Кондратовки Сумской области.

На Купянском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись позиции наших войск в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки на Луганщине.

На Лиманском направлении от огневого влияния оккупантов пострадали районы Площадки, Невского, Червонопоповки Луганской области и Дибровы и Григорьевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы, в частности, по районам населенных пунктов Андреевка, Благодатное, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. Нанес авиаудару неподалеку от Ступочки.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск возле Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого поражения потерпели наши позиции у Угледара, Новоукраинки, Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Огненное влияние испытали районы 28 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новоселка Донецкой области; Гуляйпольское, Новоданиловка, Малые Щербаки и Каменское – Запорожской; Тягинка, Херсон, Токаревка, Молодежное и Берегово Херсонской области.

ВСУ "дают на орехи" оккупантам

По информации Генштаба, 12 декабря украинские военные нанесли огневое поражение по району сосредоточения захватчиков на территории Вербового Запорожской области. Уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа, потери среди военнослужащих противника пока уточняются.

Интересно, что враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых российских солдат и наемников частных военных кампаний.

Так, в городе Луганск, на территории городского кожно-венерологического диспансера проходят лечение раненые представители ЧВК "Вагнера".

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления и 8 районов сосредоточения личного состава врага.