О ситуации на фронте, российские воздушные атаки и другие военные преступления и их последствия 1190-х суток с начала полномасштабного вторжения России в Украину – читайте на 24 Канале.
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Главные события 1190 дня войны
Зеленоград под Москвой подвергся мощной атаке БпЛА
Под утро стало известно, что под мощным ударом дронов оказался подмосковный Зеленоград. Одно из попаданий пришлось на технопарк "Элма".
На сайте технопарка указано, что там на 60 000 квадратных метрах работают более 150 предприятий. Как еще в 2022 году рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин, их специализация – это приборостроение, системы безопасности, оптика, микроэлектроника и электротехника.
В Полтавской области ночью прогремела серия взрывов около 02:26. Мониторинговые каналы сообщили, что российские войска применили баллистическую ракету типа "Искандер-М".
Около 02:35 в Полтаве прогремел повторный взрыв.
Россияне снова жалуются на атаку БпЛА
В минобороны России заявили, что их "силы ПВО" с 21:00 до 0:00 якобы сбили 112 беспилотников над российскими регионами.
По данным СМИ, по меньшей мере пять взрывов прогремели над Тулой. Серия взрывов прогремела также над городом Алексин Тульской области.
Без внимания не осталась и Москва. В частности жители поселков Михнево и Барыбино Московской области сообщали, что слышали звук БпЛА в небе.
На Николаевщине в ночь на 28 мая прогремели взрывы. Около 01:39 взрывы прогремели также в Очакове, что на юге Николаевской области.
В Харькове ночью 28 мая прогремела серия взрывов, в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.