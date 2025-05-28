06:36, 28 мая

В минобороны России заявили, что их "силы ПВО" с 21:00 до 0:00 якобы сбили 112 беспилотников над российскими регионами.

По данным СМИ, по меньшей мере пять взрывов прогремели над Тулой. Серия взрывов прогремела также над городом Алексин Тульской области.

Без внимания не осталась и Москва. В частности жители поселков Михнево и Барыбино Московской области сообщали, что слышали звук БпЛА в небе.