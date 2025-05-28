Про ситуацію на фронті, російські повітряні атаки та інші воєнні злочини та їх наслідки 1190-ї доби з початку повномасштабного вторгнення Росії до України – читайте на 24 Каналі.
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Головні події 1190 дня війни
У Полтавській області вночі прогриміла серія вибухів близько 02:26. Моніторингові канали повідомили, що російські війська застосували балістичну ракету типу "Іскандер-М".
Близько 02:35 в Полтаві прогримів повторний вибух.
Росіяни знову скаржаться на атаку БпЛА
В міноборони Росії заявили, що їхні "сили ППО" з 21:00 до 0:00 нібито збили 112 безпілотників над російськими регіонами.
За даними ЗМІ, щонайменше п'ять вибухів пролунали над Тулою. Серія вибухів прогриміла також над містом Алексин Тульської області.
Без уваги не залишилася й Москва. Зокрема жителі селищ Міхнево та Барибіне Московської області повідомляли, що чули звук БпЛА в небі.
На Миколаївщині в ніч на 28 травня пролунали вибухи. Близько 01:39 вибухи пролунали також в Очакові, що на півдні Миколаївської області.
У Харкові вночі 28 травня прогриміла серія вибухів, в регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.