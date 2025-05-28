06:36, 28 травня

В міноборони Росії заявили, що їхні "сили ППО" з 21:00 до 0:00 нібито збили 112 безпілотників над російськими регіонами.

За даними ЗМІ, щонайменше п'ять вибухів пролунали над Тулою. Серія вибухів прогриміла також над містом Алексин Тульської області.

Без уваги не залишилася й Москва. Зокрема жителі селищ Міхнево та Барибіне Московської області повідомляли, що чули звук БпЛА в небі.