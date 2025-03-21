О главных событиях дня по состоянию на 21 марта, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников рассказывает 24 Канал.

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07:52, 21 марта

На Сумщине "Шахед" повредил АЗС в Сумской области

Общественное сообщает, что в Ахтырке, что в Ахтырке в результате удара "Шахеда" была повреждена АЗС.

07:27, 21 марта

Потери России

Потери врага на 21 марта:

  • личного состава – около 900800 (+1330) человек,
  • танков – 10394 (+17),
  • боевых бронированных машин – 21589 (+28),
  • артиллерийских систем – 24848 (+101),
  • РСЗВ – 1324 (+2),
  • средства ПВО – 1111 (+1),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 30080 (+185),
  • крылатые ракеты – 3121 (+0),
  • корабли /катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 41259 (+165) ед,
  • специальная техника – 782 (+2)
07:26, 21 марта

В Одессе в результате масштабной атаки БпЛА вспыхнули пожары, есть пострадавшие

В результате масштабной атаки дронов на Одессу пострадали 3 подростка, вспыхнули пожары, в частности в жилом доме, торговом центре и на территории предприятия.

07:25, 21 марта

Нефтебаза "Кавказская" в России взорвалась снова

В Краснодарском крае России пожар на нефтебазе "Кавказская" охватил 10 000 квадратных метров, пламя перекинулось на второй резервуар.

07:23, 21 марта

БпЛА атаковали аэродром Мариновка

Дроны атаковали аэродром Мариновка в Волгоградской области.

07:21, 21 марта

На Курщине масштабный пожар на газоизмерительной станции "Суджа"

В Курской области России произошел масштабный пожар на газоизмерительной станции "Суджа", который видно даже из Белгородского района.

Пропагандисты сообщают, что пожар мог быть следствием украинского удара, но официальной информации нет.

07:17, 21 марта

Deep State обновили карту фронта

В Deep State утверждают, что российские захватчики продвинулись у одного из населенных пунктов в Донецкой области. Также оккупанты имели успехи в Курской области, где наши защитники проводят операцию.

Враг продвинулся возле Запорожья (Донецкая область) и на Курщине,
– пишут аналитики.