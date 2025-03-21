О главных событиях дня по состоянию на 21 марта, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Уничтоженные танки, самолеты, тысячи оккупантов: как народная разведка еВорог уже 3 года работает в оккупации
На Сумщине "Шахед" повредил АЗС в Сумской области
Общественное сообщает, что в Ахтырке, что в Ахтырке в результате удара "Шахеда" была повреждена АЗС.
Потери России
Потери врага на 21 марта:
- личного состава – около 900800 (+1330) человек,
- танков – 10394 (+17),
- боевых бронированных машин – 21589 (+28),
- артиллерийских систем – 24848 (+101),
- РСЗВ – 1324 (+2),
- средства ПВО – 1111 (+1),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 30080 (+185),
- крылатые ракеты – 3121 (+0),
- корабли /катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 41259 (+165) ед,
- специальная техника – 782 (+2)
В Одессе в результате масштабной атаки БпЛА вспыхнули пожары, есть пострадавшие
В результате масштабной атаки дронов на Одессу пострадали 3 подростка, вспыхнули пожары, в частности в жилом доме, торговом центре и на территории предприятия.
Нефтебаза "Кавказская" в России взорвалась снова
В Краснодарском крае России пожар на нефтебазе "Кавказская" охватил 10 000 квадратных метров, пламя перекинулось на второй резервуар.
БпЛА атаковали аэродром Мариновка
Дроны атаковали аэродром Мариновка в Волгоградской области.
На Курщине масштабный пожар на газоизмерительной станции "Суджа"
В Курской области России произошел масштабный пожар на газоизмерительной станции "Суджа", который видно даже из Белгородского района.
Пропагандисты сообщают, что пожар мог быть следствием украинского удара, но официальной информации нет.
Deep State обновили карту фронта
В Deep State утверждают, что российские захватчики продвинулись у одного из населенных пунктов в Донецкой области. Также оккупанты имели успехи в Курской области, где наши защитники проводят операцию.
Враг продвинулся возле Запорожья (Донецкая область) и на Курщине,
– пишут аналитики.