Про головні події дня станом на 21 березня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників розповідає 24 Канал.

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07:52, 21 березня

На Сумщині "Шахед" пошкодив АЗС

Суспільне повідомляє, що в Охтирці внаслідок удару "Шахеда" було пошкоджено АЗС.

07:27, 21 березня

Втрати Росії

Втрати ворога на 21 березня:

  • особового складу – близько 900800 (+1330) осіб,
  • танків – 10394 (+17),
  • бойових броньованих машин – 21589 (+28),
  • артилерійських систем – 24848 (+101),
  • РСЗВ – 1324 (+2),
  • засоби ППО – 1111 (+1),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30080 (+185),
  • крилаті ракети – 3121 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41259 (+165) од,
  • спеціальна техніка – 782 (+2)
07:26, 21 березня

В Одесі внаслідок масштабної атаки БпЛА спалахнули пожежі, є постраждалі

Внаслідок масштабної атаки дронів на Одесу постраждали 3 підлітки, спалахнули пожежі, зокрема в житловому будинку, торговому центрі та на території підприємства.

07:25, 21 березня

Нафтобаза "Кавказька" у Росії вибухнула знову

У Краснодарському краї Росії пожежа на нафтобазі "Кавказька" охопила 10 000 квадратних метрів, полум'я перекинулося на другий резервуар.

07:23, 21 березня

БпЛА атакували аеродром Маринівка

Дрони атакували аеродром Маринівка в Волгоградській області.

07:21, 21 березня

На Курщині масштабна пожежа на газовимірювальній станції "Суджа"

У Курській області Росії сталася масштабна пожежа на газовимірювальній станції "Суджа", яку видно навіть з Бєлгородського району.

Пропагандисти повідомляють, що пожежа могла бути наслідком українського удару, але офіційної інформації немає.

07:17, 21 березня

Deep State оновили карту фронту

У Deep State стверджують, що російські загарбники просунулися біля одного з населених пунктів у Донецькій області. Також окупанти мали успіхи у Курській області, де наші захисники проводять операцію.

Ворог просунувся біля Запоріжжя (Донецька область) та на Курщині,
– пишуть аналітики.