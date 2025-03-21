07:17, 21 березня

У Deep State стверджують, що російські загарбники просунулися біля одного з населених пунктів у Донецькій області. Також окупанти мали успіхи у Курській області, де наші захисники проводять операцію.

Ворог просунувся біля Запоріжжя (Донецька область) та на Курщині,

– пишуть аналітики.