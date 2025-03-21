Про головні події дня станом на 21 березня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників розповідає 24 Канал.
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На Сумщині "Шахед" пошкодив АЗС
Суспільне повідомляє, що в Охтирці внаслідок удару "Шахеда" було пошкоджено АЗС.
Втрати Росії
Втрати ворога на 21 березня:
- особового складу – близько 900800 (+1330) осіб,
- танків – 10394 (+17),
- бойових броньованих машин – 21589 (+28),
- артилерійських систем – 24848 (+101),
- РСЗВ – 1324 (+2),
- засоби ППО – 1111 (+1),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30080 (+185),
- крилаті ракети – 3121 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41259 (+165) од,
- спеціальна техніка – 782 (+2)
В Одесі внаслідок масштабної атаки БпЛА спалахнули пожежі, є постраждалі
Внаслідок масштабної атаки дронів на Одесу постраждали 3 підлітки, спалахнули пожежі, зокрема в житловому будинку, торговому центрі та на території підприємства.
Нафтобаза "Кавказька" у Росії вибухнула знову
У Краснодарському краї Росії пожежа на нафтобазі "Кавказька" охопила 10 000 квадратних метрів, полум'я перекинулося на другий резервуар.
БпЛА атакували аеродром Маринівка
Дрони атакували аеродром Маринівка в Волгоградській області.
На Курщині масштабна пожежа на газовимірювальній станції "Суджа"
У Курській області Росії сталася масштабна пожежа на газовимірювальній станції "Суджа", яку видно навіть з Бєлгородського району.
Пропагандисти повідомляють, що пожежа могла бути наслідком українського удару, але офіційної інформації немає.
Deep State оновили карту фронту
У Deep State стверджують, що російські загарбники просунулися біля одного з населених пунктів у Донецькій області. Також окупанти мали успіхи у Курській області, де наші захисники проводять операцію.
Ворог просунувся біля Запоріжжя (Донецька область) та на Курщині,
– пишуть аналітики.