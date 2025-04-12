О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 12 апреля, сообщает 24 Канал.
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- В Черном море вражеские корабли отсутствуют;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.
Взрывы в Киеве
Российская армия в очередной раз атаковала Киев и Киевскую область ударными БпЛА. Ночью 12 апреля в столице раздавались взрывы. Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 03:23, а в Киеве – в 04:11.
По словам КГВА и мэра известно, что падение обломков БпЛА вызвало возгорание в Святошинском (нежилое здание, двое пострадавших) и Дарницком районах (разрушен частный дом, пострадавших нет).
В Харькове взрывы
Вражеские БПЛА атаковали Харьков.
Городской голова Игорь Терехов уточнил, что 2 из ударов "Шахедов" пришлись на Немышлянский район города.
По информации городского головы, известно об одном пострадавшем от прилетов "Шахедов", состояние легкое.
Враг наступает на нескольких направлениях
Ночью 12 апреля аналитики Deep State обновили карту.
Враг продвинулся возле Славянки, Петропавловки, Соленого и Волчьего,
– пишут там.
Одесса была под атакой "Шахедов"
В Одессе прогремели взрывы, которые были слышны в разных районах города.
Кит Келлог недовольно отреагировал на статью The Times
Кит Келлог недоволен статьей в The Times, считая, что та искажает его слова.
Я говорил о силах стойкости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины,
– подчеркнул Келлог.
Он пояснил, что под "разделом" имел в виду "зоны ответственности союзнических сил (без американских войск), а не разделение Украины".
Украину могут поделить, как Берлин после Второй мировой – план Келлога
В The Times пишут, что Келлог считает, что для завершения войны следует создать зоны контроля – британские и французские войска должны войти на запад Украины, тогда как Россия останется на временно оккупированном востоке. Между ними, по его словам, будут действовать ВСУ и демилитаризованная зона.
Это почти как Берлин после войны: российская зона, французская, британская, американская,
– объяснил Келлог.
Он уточнил, что США участвовать не будут, однако Лондон и Париж должны сформировать совместную группировку для действий западнее Днепра. Демилитаризованная зона шириной 18 миль должна пройти вдоль линии фронта.