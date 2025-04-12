04:24, 12 апреля

Российская армия в очередной раз атаковала Киев и Киевскую область ударными БпЛА. Ночью 12 апреля в столице раздавались взрывы. Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 03:23, а в Киеве – в 04:11.

По словам КГВА и мэра известно, что падение обломков БпЛА вызвало возгорание в Святошинском (нежилое здание, двое пострадавших) и Дарницком районах (разрушен частный дом, пострадавших нет).