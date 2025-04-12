Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 12 квітня, повідомляє 24 Канал.
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- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
Вибухи у Києві
Російська армія вкотре атакувала Київ та Київську область ударними БпЛА. Уночі 12 квітня у столиці лунали вибухи. Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 03:23, а в Києві – о 04:11.
Зі слів КМВА та мера відомо, що падіння уламків БпЛА спричинило займання у Святошинському (нежитлова будівля, двоє постраждалих) та Дарницькому районах (зруйновано приватний будинок, постраждалих немає).
У Харкові вибухи
Ворожі БпЛА атакували Харків.
Міський голова Ігор Терехов уточнив, що 2 з ударів "Шахедів" припали на Немишлянський район міста.
За інформацією міського голови, відомо про одного постраждалого від прильотів "Шахедів", стан легкий.
Ворог наступає на кількох напрямках
Вночі 12 квітня аналітики Deep State оновили карту.
Ворог просунувся біля Слов'янки, Петропавлівки, Солоного та Вовкового,
– пишуть там.
Одеса була під атакою "Шахедів"
В Одесі прогриміли вибухи, які були чутні в різних районах міста.
Кіт Келлог невдоволено відреагував на статтю The Times
Кіт Келлог невдоволений статтею у The Times, вважаючи, що та спотворює його слова.
Я говорив про сили стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України,
– наголосив Келлог.
Він пояснив, що під "розділом" мав на увазі "зони відповідальності союзницьких сил (без американських військ), а не поділ України".
Україну можуть поділити, як Берлін після Другої світової – план Келлога
В The Times пишуть, що Келлог вважає, що для завершення війни слід створити зони контролю – британські та французькі війська мають увійти на захід України, тоді як Росія залишиться на тимчасово окупованому сході. Між ними, за його словами, діятимуть ЗСУ та демілітаризована зона.
Це майже як Берлін після війни: російська зона, французька, британська, американська,
– пояснив Келлог.
Він уточнив, що США участі не братимуть, однак Лондон і Париж мають сформувати спільне угруповання для дій західніше Дніпра. Демілітаризована зона шириною 18 миль має пройти вздовж лінії фронту.