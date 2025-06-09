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В результате атаки на Ровенскую область пострадал человек
Александр Коваль отметил, что Ровенская область подверглась мощному воздушному удару врага. По предварительной информации, один гражданский человек ранен.
Огромная благодарность за профессионализм нашим силам ПВО, которые уничтожили большое количество вражеских целей,
– указал он.
Ровенская область отбилась
Ровенская область пережила самую масштабную атаку – десятки "Шахедов" и ракеты атаковали регион, пишет мэр Ровно Александр Третьяк. Дубно взяло на себя львиную долю этого удара. Сейчас в области уже отбой.