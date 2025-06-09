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Внаслідок атаки на Рівненщину постраждала людина
Олександр Коваль зазначив, що Рівненська область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена.
Величезна вдячність за професіоналізм нашим силам ППО, які знищили велику кількість ворожих цілей,
– вказав він.
Рівненська область відбилася
Рівненська область пережила наймасштабнішу атаку – десятки "Шахедів" і ракети атакували регіон, пише мер Рівного Олександр Третяк. Дубно взяло на себе левову частку цього удару. Зараз в області вже відбій.