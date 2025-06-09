Інститут вивчення війни проаналізував та опублікував оновлену інформацію Про це пише 24 Канал з посиланням на ISW.

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Огляд ситуації на фронті від ISW

Аналітики описали ситуацію на фронті за добу 8 червня. За даними Інституту в неділю в Кремлі та міністерство оборони Росії заявили, що окупанти дійшли до кордону Донецької та Дніпропетровської області, де проводяться наступальні операції. Однак представник Генштабу Збройних Сил України Андрій Ковальов заявив, що це неправда, а росіяни знову поширили дезінформацію.

Російські та українські війська продовжили наступальні операції в Курській області , але не мали прогресу. Сили оборони України проводили контратаки біля Тьоткіного. Контроль України над наземними лініями зв'язку там ускладнює російську логістику.

, але не мали прогресу. Сили оборони України проводили контратаки біля Тьоткіного. Контроль України над наземними лініями зв'язку там ускладнює російську логістику. Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність в Бєлгородській області .

. Росіяни продовжили наступальні операції в Сумській області . Наступальні операції тривали в напрямку Юнаківки та Яблунівки. Підрозділи загону російського спецназу "Анвар" завдавали ударів по українських позиціях у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

. Наступальні операції тривали в напрямку Юнаківки та Яблунівки. Підрозділи загону російського спецназу "Анвар" завдавали ударів по українських позиціях у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Окупанти проводили наступ поблизу Вовчанська та Вовчанських Хуторів , але не досягли успіху. Російські війська використовують на цьому напрямку мопеди, мотоцикли та баггі для перевезення особового складу, евакуації поранених та доставки боєприпасів.

, але не досягли успіху. Російські війська використовують на цьому напрямку мопеди, мотоцикли та баггі для перевезення особового складу, евакуації поранених та доставки боєприпасів. На Куп'янському напрямку ворог атакував поблизу Дворічної, Західного та Степової Новоселівки.

ворог атакував поблизу Дворічної, Західного та Степової Новоселівки. Також російські війська атакували на південний схід від Борової поблизу Греківки та в напрямку Ольгівки та Чернещини.

поблизу Греківки та в напрямку Ольгівки та Чернещини. Окупанти наступали на Лиманському напрямку поблизу Нового Миру, Рідкодуба, Липового та Зеленої Долини, а також у напрямку Глущенкового та Шандриголового й біля Торського.

поблизу Нового Миру, Рідкодуба, Липового та Зеленої Долини, а також у напрямку Глущенкового та Шандриголового й біля Торського. Противник проводив атаки на Сіверському напрямку поблизу Григорівки, Білогорівки та Верхньокам'янського.

поблизу Григорівки, Білогорівки та Верхньокам'янського. Наступали росіяни й в напрямку Часового Яру , але не змогли просунутися. Вони били по позиціях біля Маркового, Курдюмівки, в напрямку Білої Гори, біля Ступочок та Предтечиного. Ворог завдав щонайменше 100 артилерійських ударів за день по Часовому Яру, намагаючись зруйнувати будівлі.

, але не змогли просунутися. Вони били по позиціях біля Маркового, Курдюмівки, в напрямку Білої Гори, біля Ступочок та Предтечиного. Ворог завдав щонайменше 100 артилерійських ударів за день по Часовому Яру, намагаючись зруйнувати будівлі. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Українські захисники дійшли до південної частини Яблунівки. Росіяни незначно просунулися в шахті біля Торецька.

Наступальні операції росіян тривали біля Торецька, Диліївки, Дачного, Полтавки, Яблунівки у напрямку Плещіївки, а також поблизу Новооленівки.

Як змінилась карта бойових дій за 8 червня / карти ISW

На Покровському напрямку російські війська провели наступ поблизу Мирного, Малинівки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Проміня, Лисівки, Удачного та Котлиного.

російські війська провели наступ поблизу Мирного, Малинівки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Проміня, Лисівки, Удачного та Котлиного. Окупанти наступали біля Новопавлівки в районах Новосергіївки та Новомиколаївки, Котлярівки, Горіхового та Богданівки.

в районах Новосергіївки та Новомиколаївки, Котлярівки, Горіхового та Богданівки. Вороги рухалися в напрямку Запоріжжя і Новоукраїнки, в районі Андріївки, Багатиря, Одрадного, Олексіївки, Костянтинополя та Зеленого Кута неподалік Курахового .

. Російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Великої Новосілки , але підтвердженого прогресу не досягли.

, але підтвердженого прогресу не досягли. Росіяни атакували на Гуляйпільському напрямку поблизу Малинівки, відновивши наступи на українські позиції.

поблизу Малинівки, відновивши наступи на українські позиції. Також ворог атакував біля Оріхова в напрямку Новоандріївки та Павлівки.

в напрямку Новоандріївки та Павлівки. Окупанти продовжували обмежені наземні наступи на Херсонському напрямку, але не просувалися вперед.

Підсумуємо, що за добу українські та російські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька, а окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку.