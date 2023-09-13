04:11, 13 сентября

В Севастополе, где базируется российский оккупационный черноморский флот, раздалось несколько мощных взрывов. Местные "власти" признали, что на город была атака, в результате которой произошел пожар. В частности, в районе Южной бухты.

По меньшей мере, семь взрывов прогремели в 3 ночи, пишут "Крым.Реалии". При этом от взрывной волны задрожали стекла в окнах, а в небе виднелись яркие вспышки и дым. Это подтверждают фото и видео, снятые местными жителями.

Также известно, что в это время перекрывалось движение автотранспорта по Керченскому мосту.