04:11, 13 вересня

У Севастополі, де базується російський окупаційний чорноморський флот, пролунало кілька потужних вибухів. Місцева "влада" визнала, що на місто була атака, внаслідок якої сталася пожежа. Зокрема, у районі Південної бухти.

Щонайменше сім вибухів пролунали о 3 ночі, пишуть "Крим.Реалії". При цьому від вибухової хвилі затремтіли шибки у вікнах, а в небі виднілися яскраві спалахи та дим. Це засвідчують фото та відео, зняті місцевими мешканцями.

Також відомо, що в цей час перекривали рух автотранспорту Керченським мостом.