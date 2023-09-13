Про головні події, які стались упродовж 567 дня війни, 13 вересня – розповідаємо в матеріалі 24 Каналу.
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Перші дані про наслідки атаки на Одещину
В Одеській ОВА розповіли про наслідки нічної атаки дронами-камікадзе на регіон:
- Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району. На жаль, є влучання.
- Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків та пожежі.
- Відомо про шість постраждалих цивільних. Три людини у важкому та три у середньому стані доставлені до лікарні.
"Бавовна" у Севастополі
У Севастополі, де базується російський окупаційний чорноморський флот, пролунало кілька потужних вибухів. Місцева "влада" визнала, що на місто була атака, внаслідок якої сталася пожежа. Зокрема, у районі Південної бухти.
Щонайменше сім вибухів пролунали о 3 ночі, пишуть "Крим.Реалії". При цьому від вибухової хвилі затремтіли шибки у вікнах, а в небі виднілися яскраві спалахи та дим. Це засвідчують фото та відео, зняті місцевими мешканцями.
Також відомо, що в цей час перекривали рух автотранспорту Керченським мостом.
Скільки росіян залишили заявку на здачу в полон
За даними ГУР МО, в рамках проєкту "Хочу жити" з моменту початку існування вже 25 тисяч заявок росіяни надіслали. А якщо говорити про реалізовані цифри, то це також сотні росіян, які здалися в полон.
Росіяни пустили "Шахеди" на Одещину
Російські загарбники вночі знову пустили безпілотники типу "Шахед" на Одеську область. Так, під атакою окупантів опинився Ізмаїльський район.
Німеччина не буде видавати Україні ухилянтів
У Німеччині відмовилися видавати Україні абсолютно всіх чоловіків, які незаконно виїхали з нашої держави через мобілізацію. Водночас країна готова повернути українців, які покинули нашу країну завдяки хабарництву
У Москві помітили пожежу біля Останкінської вежі
У Москві сталась пожежа біля відомої телевежі російської столиці – Останкінської вежі. На місці подій видно чорну хмару диму, жителі бідкаються на "бавовну". Зрештою стало відомо, що займання трапилося на північно-східній частині російської столиці, там буцімто горіло сміттєсортувальне підприємство в районі метро Владикино.
У Севастополі прогриміли вибухи
Жителі Мелітополя повідомили про потужні вибухи поблизу Мелітополя. Їх підтвердив мер міста Іван Федоров, водночас російська окупаційна влада традиційно гучні звуки не стала коментувати.