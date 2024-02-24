О главных событиях дня, ситуацию на фронте, дипломатические победы – читайте в материале 24 Канала.
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В Липецке пожар на металлургическом заводе
Россияне сообщили о крупном пожаре на заводе в Липецке. Пожар охватил Новолипецкий металлургический комбинат – это крупнейший сталелитейный завод в России. Кстати, он и один из топовых загрязнителей воздуха, на что регулярно жалуются россияне.
В Одессе есть погибший в результате атаки дронов
Ночью ПВО уничтожила 12 дронов-камикадзе – два над Николаевской областью, по пять над Кировоградской и Одесской.
Один из сбитых дронов упал в жилой квартал Одессы, где произошли разрушения и возгорания в типичном одесском дворике.
Дрон упал в жилом квартале Одессы / Фото ГСЧС
Силы обороны Юга сообщили, что в результате падения дрона одна из квартир разрушена полностью. Там погиб хозяин, его жену спасателям удалось достать из-под завалов, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще двух жительниц соседней квартиры доставили в больницу с ожогами и другими травмами.
Небензя выдал циничные заявления на Генассамблее
Постоянный представитель России Василий Небензя во время выступления на Генассамблее ООН отличился циничными заявлениями.
"Временно оккупированных территорий не существует. Есть российские регионы",
– сказал он.
К таким "российским" Небензя причислил не только Крым и Донецкую и Луганскую области, но и Запорожскую и Херсонскую области.
Чем сбили самолет А-50
В ГУР рассказали, что украинские защитники сбили российский самолет дальнего радиолокационного слежения А-50 с советского ЗРК С-200. Это уже второй сбитый самолет такого типа – первое сбитие было в январе.
Украинцы собрали 300 миллионов на дроны Sea Baby
Украинцы собрали 300 миллионов за 36 часов на морские дроны Sea Baby для Службы безопасности Украины. Именно они взорвали Крымский мост.
Чтобы реализовать эту амбициозную цель, объединились UNITED24, monobank и блогеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков.