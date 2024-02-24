06:33, 24 лютого

Уночі ППО знищила 12 дронів-камікадзе – два над Миколаївщиною, по п'ять над Кіровоградщиною й Одещиною.

Один зі збитих дронів упав у житловий квартал Одеси, де сталися руйнування та займання в типовому одеському дворику.



Дрон упав в житловоиу кварталі Одеси / Фото ДСНС

Сили оборони Півдня повідомили, що унаслідок падіння дрону одна з квартир зруйнована повністю. Там загинув господар, його дружину рятувальникам вдалося дістати з-під завалів, її госпіталізовано у важкому стані. Ще двох мешканок сусідньої квартири доправили в лікарню з опіками й іншими травмами.