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У Липецьку пожежа на металургійному заводі
Росіяни повідомили про велику пожежу на заводі в Липецьку. Пожежа охопила Новолипецький металургійний комбінат – це найбільший сталеливарний завод у Росії. До речі, він і один із топових забруднювачів повітря, на що регулярно скаржаться росіяни.
В Одесі є загиблий унаслідок атаки дронів
Уночі ППО знищила 12 дронів-камікадзе – два над Миколаївщиною, по п'ять над Кіровоградщиною й Одещиною.
Один зі збитих дронів упав у житловий квартал Одеси, де сталися руйнування та займання в типовому одеському дворику.
Дрон упав в житловоиу кварталі Одеси / Фото ДСНС
Сили оборони Півдня повідомили, що унаслідок падіння дрону одна з квартир зруйнована повністю. Там загинув господар, його дружину рятувальникам вдалося дістати з-під завалів, її госпіталізовано у важкому стані. Ще двох мешканок сусідньої квартири доправили в лікарню з опіками й іншими травмами.
Небензя видав цинічні заяви на Генасамблеї
Постійний представник Росії Василь Небензя під час виступу на Генасамблеї ООН відзначився цинічними заявами.
"Тимчасово окупованих територій не існує. Є російські регіони",
– сказав він.
До таких "російських" Небензя зарахував не тільки Крим і Донеччину та Луганщину, але й Запорізьку та Херсонську області.
Чим збили літак А-50
У ГУР розповіли, що українські захисники збили російський літак далекого радіолокаційного стеження А-50 із радянського ЗРК С-200. Це вже другий збитий літак такого типу – перше збиття було в січні.
Українці зібрали 300 мільйонів на дрони Sea Baby
Українці зібрали 300 мільйонів за 36 годин на морські дрони Sea Baby для Служби безпеки України. Саме вони підірвали Кримський міст.
Щоб реалізувати цю амбітну мету, об'єдналися UNITED24, monobank і блогери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков.